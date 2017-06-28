2
49
41
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.                  888     888  888       888            888 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b                 888     888  888       888            888 
 888    888  888                        888     888  888       888            888 
 888         888d888b.   888  888  888  888     888  88888b.   888  888   .d88888 
 888  88888  888P "Y88b  888  888  888  888     888  888 "88b  888 .88P  d88" 888 
 888    888  888    888  888  888  888  888     888  888  888  888888K   888  888 
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  Y88b. .d88P  888  888  888 "88b  Y88b 888 
  "Y8888P88   "Y8888P"    "Y8888888P"    "Y88888P"   888  888  888  888   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Виртуальный голод: какую еду самарцы ищут в Интернете

Виртуальный голод: какую еду самарцы ищут в Интернете

Аналитики компании «Яндекс» определили самые популярные запросы самарцев о еде. Согласно результатам исследования, чаще всего горожане интересуются в Интернете вишней, а список блюд возглавил курник. Примечательно, что Самарская область - единственный регион России, в топ-десятке которого оказались ряженка и щи.
27 июня 2017, 04:00
Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он обратился с открытым письмом к владельцу сервиса Павлу Дурову, подчеркнув, что все попытки ведомства наладить с ним контакт не увенчались успехом. От Дурова требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет 

23 июня 2017, 12:06
Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер

Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер

В КНР хакеры разработали программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к уязвимым веб-камерам в любом государстве планеты и дает возможность подсматривать за личной жизнью граждан. Созданное ПО работает в любом месте, где имеется интернет.
Как рассказывают зарубежные агентства, «подглядывающее» программное 

20 июня 2017, 02:09
Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям

Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям

Центробанк и МВД поддержали идею законопроекта, ограничивающего деятельность анонимайзеров. Речь идет о запрете VPN-сервисов и других способов обойти блокировку сайтов, доступ к которым закрыт по решению Роскомнадзора и других инстанций. Соответствующий пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и 

20 июня 2017, 12:53
WP: российские хакеры научились обесточивать города США

WP: российские хакеры научились обесточивать города США

В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании 

13 июня 2017, 02:11
Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров

Специалисты организации Lazarus, осуществляя атаку вирусом WannaCrypt0r, маскировались под российских хакеров. Это, по информации отечественных СМИ, установили в российской компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.
По данным экспертов, чтобы отвести от себя подозрения, северокорейские хакеры Lazarus добавили в 

30 мая 2017, 05:25
В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня 

10 мая 2017, 08:35
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки

32-летний житель Автограда стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Его подозревают в разбое и в совершении двух грабежей. В одном из случаев орудием преступления стал утюг.

Как установили сотрудники полиции, мужчина совершил нападение на свою 65-летнюю мать. Он прижег 
11 февраля 2017, 05:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна