Накануне атаке вируса-вымогателя Petya подверглись серверы госорганов и крупнейших российских и украинский компаний, таких как «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (последняя производит шоколад Alpen Gold). Под удар злоумышленников попали в том числе киевский метрополитен, аэропорт Борисполя, украинские энергосистемы, а также банки. Всего пострадало более 100 организаций. Вирус Petya распространяется аналогично своему весеннему предшественнику WannaCry. Он зашифровывает файлы на жестком диске компьютеров, а затем требует выкуп $300 в биткоинах для возобновления доступа к файлам. На чернобыльской АЭС из-за этого отказала система мониторинга уровня радиации. Эксперты уже назвали данную акцию спланированной. А специалисты по IT-безопасности заговорили о первой в своем роде акте кибертерроризма. Мировой ущерб от хакерских нападений, по оценке ФСБ, составляет от $300 млрд до $1 триллиона. 11 миллионов рублей - такова средняя цена ликвидации последствий одной успешной атаки на систему информационной безопасности крупной российской компании. Можно ли себя обезопасить? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко
Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.
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28 июня 2017, 08:05
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Виртуальный голод: какую еду самарцы ищут в Интернете
Аналитики компании «Яндекс» определили самые популярные запросы самарцев о еде. Согласно результатам исследования, чаще всего горожане интересуются в Интернете вишней, а список блюд возглавил курник. Примечательно, что Самарская область - единственный регион России, в топ-десятке которого оказались ряженка и щи.
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27 июня 2017, 04:00
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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
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23 июня 2017, 12:06
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Подсмотрят за всеми: В Китае хакеры открыли доступ к сотням домашних веб-камер
В КНР хакеры разработали программное обеспечение, которое позволяет получить доступ к уязвимым веб-камерам в любом государстве планеты и дает возможность подсматривать за личной жизнью граждан. Созданное ПО работает в любом месте, где имеется интернет.
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20 июня 2017, 02:09
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Война с анонимайзерами может привести к миллиардным потерям
Центробанк и МВД поддержали идею законопроекта, ограничивающего деятельность анонимайзеров. Речь идет о запрете VPN-сервисов и других способов обойти блокировку сайтов, доступ к которым закрыт по решению Роскомнадзора и других инстанций. Соответствующий пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и …
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20 июня 2017, 12:53
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WP: российские хакеры научились обесточивать города США
В зарубежных СМИ появилось сообщение, что российские хакеры разработали вирус под наименованием CrashOverride, который при попадании в систему энергетической станции способен оставить без электричества целые города в Соединенных Штатах. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на сведения компании …
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13 июня 2017, 02:11
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Перевели стрелки: Создатели вируса WannaCry выдавали себя за русских хакеров
Специалисты организации Lazarus, осуществляя атаку вирусом WannaCrypt0r, маскировались под российских хакеров. Это, по информации отечественных СМИ, установили в российской компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.
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30 мая 2017, 05:25
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В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери
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10 мая 2017, 08:35
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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13 марта 2017, 05:57
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В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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27 февраля 2017, 05:09
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Тольяттинец прижег пенсионерку утюгом ради выпивки
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11 февраля 2017, 05:35