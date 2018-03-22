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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

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29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

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Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

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Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был 

13 марта 2018, 08:38
В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

За помощью в новокуйбышевскую полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что у нее вымогал деньги ее родной сын. По словам потерпевшей, злоумышленник уже много раз брал у нее средства. Когда он попросил денег в очередной раз, он получил отказ. Это 

12 февраля 2018, 10:37
Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

29-летний житель Отрадного попал под уголовную статью. Мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков, и теперь записал на свой «счет» еще пару уголовных эпизодов.

Злоумышленник подозревается в вымогательстве. Первой его 

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Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион

Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион

В Самаре расследуют уголовное дело о вымогательстве. По данным правоохранителей, в офис самарского бизнесмена, торговавшего автокомплектующими, заявился мужчина, и потребовал отдать ему миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар. Коммерсант визитеру отказал. Тогда посетитель выстрелил в предпринимателя. Пострадавший 

15 сентября 2017, 02:29
Пара из Самары изнасиловала жителя Чебоксар и выложила видео в соцсетях

Пара из Самары изнасиловала жителя Чебоксар и выложила видео в соцсетях

В Чебоксарах перед судом предстанут двое жителей Самары, которых обвиняют  насильственных действиях сексуального характера, разбое и вымогательстве, сообщает СУ СК по Чувашской республике.
 
По версии следствия, вечером 16 октября прошлого года 35-летний самарец и его 27-летняя знакомая заманили 
1 июля 2017, 03:01
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