На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент должен отдать ему 1000 рублей. Юноши направились в здание, где находился ближайший банкомат, но, придя туда, обнаружили, что у потерпевшего нет с собой банковской карты, после чего злоумышленник отпустил парня.
После того, как сообщение поступило в полицию, подозреваемый был задержан. У него изъяли и нож, которым он угрожал своему оппоненту. Свою вину молодой человек полностью признал, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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