Весной 2017 года на европейском авторынке появится обновленный кроссовер Audi Q5. В дилерских центрах уже назвали стоимость и комплектации популярной модели.
Самая доступная комплектация SE получит турбодизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с. Ее цена начинается с отметки 42 900 евро.
Вариация с 252-сильным двигателем аналогичного объема обойдется автолюбителям в 43 850 евро. Цена топового варианта S- line с дизелем стартует с отметки 46 430 евро, а с бензиновым мотором — с 47 380 евро.
Затем появится версия Audi Q5 с 3,0-литровым 286-сильным двигателем V6 TDI, но информации о ее стоимости на данный момент нет.
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