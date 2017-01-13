Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.

Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение …