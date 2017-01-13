8
34
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

В 2016 году самым востребованной моделью на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. В начале 2017-го в РФ развернутся продажи нового поколения этого автомобиля.
По данным аналитиков "Автостата", в прошлом году дилеры смогли продать более 90,3 тысяч экземпляров Hyundai Solaris, 

13 января 2017, 04:19
Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Японская корпорация Toyota представила обновленный внедорожник Highlander. В России он будет продаваться по цене от 3,63 млн рублей.
На отечественном авторынке новинка будет представлена в двух комплектациях. Приобрести модель в версии "Престиж" можно от 3,63 млн рублей. За вариацию "Люкс 

13 января 2017, 11:06
Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.
Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение 

13 января 2017, 07:31
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
Состоялся дебют нового кроссовера Audi Q5 2017 года

Состоялся дебют нового кроссовера Audi Q5 2017 года

Немецкая компания Audi официально презентовала широкой общественности кроссовер Q5 2017 модельного года на полуострове Байя в Мексике, где недавно открылся гигантский завод Audi. Обновленная версия автомобиля Audi Q5 стала на 90 кг легче предыдущей.
Покупателям будет доступна комплектация, оснащенная 2-х 

4 декабря 2016, 10:20
Новый Audi Q5 доберется до РФ весной 2017 года

Новый Audi Q5 доберется до РФ весной 2017 года

Весной 2017 года на российском авторынке появится кроссовер Audi Q5 нового поколения. Как отмечают эксперты, цены на автоновинку будут озвучены ближе к началу продаж модели.
Уже сейчас известно, что отечественным автолюбителям предложат комплектации с двухлитровым мотором TFSI мощностью 249 л.с.. 

5 октября 2016, 11:22
Audi опубликовала видеотизер нового поколения кроссовера Q5

Audi опубликовала видеотизер нового поколения кроссовера Q5

Немецкая компания Audi опубликовала первый официальный видеотизер нового поколения кроссовера Q5, официальная презентация которого состоится на парижском автосалоне уже через неделю, 29 сентября. 
В своем видео немецкий производитель Audi намекает, что новый внедорожник Q5 понравится как мужчинам, так и женщинам. 
21 сентября 2016, 03:50
В Москве проходит тестирование новый кроссовер Audi Q5

В Москве проходит тестирование новый кроссовер Audi Q5

В российской столице в ходе дорожных испытаний вездесущие фотошпионы выследили кроссовер Audi Q5 нового поколения под защитной пленкой. Судя по мнению специалистов, у автомобиля окажется много общего с Q7 и A4. Эксперты отмечают более заниженную посадку кроссовера. По прогнозам, наряду 
11 декабря 2015, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна