В 2016 году самым востребованной моделью на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. В начале 2017-го в РФ развернутся продажи нового поколения этого автомобиля.
По данным аналитиков "Автостата", в прошлом году дилеры смогли продать более 90,3 тысяч экземпляров Hyundai Solaris, что говорит о снижении объемов продаж на 22%. На втором месте рейтинга находится LADA Granta, проданная в количестве 87,7 тысяч экземпляров. Спад тут составил порядка 27%. Топ-3 замыкает KIA Rio с показателем 87,6 тыс. авто, что на 10% ниже предыдущих результатов.
В первую пятерку также попали LADA Vesta с 55,1 тысячами проданных авто и Volkswagen Polo, увеличивший продажи до 47 тысяч. Что касается SUV-сегмента, то здесь в лидерах модель Renault Duster, затем идут Toyota RAV4, Chevrolet Niva.
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