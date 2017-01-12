В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем скоро.
И Expert, и Jumpy созданы на модульной платформе EMP2, что дает возможность транспортным средствам быть весьма мобильными в городских условиях. Специалисты обращают внимание на вместительный грузовой отсек и оптимальные габариты. Автомобили будут иметь ряд вариаций для перевозок пассажиров и грузов.
Модели предложат в различных модификациях длины кузова (4,95 м или 5,3 м). Будут варианты с двумя или тремя передними сиденьями.
Отметим, что Peugeot Expert 2017 обладает рядом специфических отличительных черт, в числе которых неокрашенные бампера, боковые молдинги – декоративные накладные планки, и т.д..
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