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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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Материалы по теме:

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную 

11 января 2017, 01:53
Пять моделей Audi покидают рынок России

Пять моделей Audi покидают рынок России

Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение 

11 января 2017, 09:23
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Isuzu рассказала о продажах в России пикапа D-Max

Представители японской корпорации Isuzu обнародовали результаты продаж пикапа D-Max в России. Это авто появилось на российском рынке в начале 2016 года.
Цена пикапа Isuzu D-Max стартует с отметки 1 765 000 рублей. В концерне говорят, что на данный момент реализовано 

9 января 2017, 09:20
Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую продаваемую модель германского концерна Porsche в 2016 году в России. Это кроссовер Cayenne, который приобрели 2037 россиян.
Далее в списке идет Macan, разошедшийся тиражом в 1164 экземпляра. Потом в списке фигурирует спорткар Porsche 911 

30 декабря 2016, 05:14
Kia показала первые фото салона нового KX7

Kia показала первые фото салона нового KX7

В соцсетях обнародованы фотографии салона Kia KX7. Интерьер новинки выполнен в стиле Kia Rio 2017, автомобиль получил ряд дополнительных функций.
На рынке КНР Kia KX7 представят в нескольких комплектациях. Упор сделают на бензомоторы объемом в 2 и 2,4 литра мощностью 

29 декабря 2016, 01:01
На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

Эксперты «Автостата» в результате исследования выяснили, что 10 официально представленных автомобильных марок в РФ изменили свои цены во второй половине декабря. Так, компания Volvo увеличила стоимость сразу нескольких своих моделей на 1.7% - 17.2%. Volkswagen объявил о росте цен на 

29 декабря 2016, 11:22
В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

В течение 2017 года южнокорейская компания Hyundai собирается вывести на российский рынок сразу 4 новых автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей концерна.
Одной из новинок называют модель Hyundai Solaris второй генерации. Эксперты считают, что она будет 

20 декабря 2016, 11:17
В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка. 

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия 

18 декабря 2016, 11:06
В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

Французская компания Citroen объявила старт продаж обновленного автомобиля DS 3 на авторынке РФ. Компактный трехдверный хэтчбек предлагается в трех комплектациях.

Базовая комплектация Citroen DS 3 под названием So Chic обойдется российским покупателям в 1 255 000 рублей. Эта версия включает аудиосистему, круиз-контроль, кондиционер и обогрев 

14 декабря 2016, 03:08
Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Эксперты составили рейтинг наиболее экономичных авто, представленных на российском авторынке в 2016 году. В тройку лидеров попали городской хэтчбэк Smart ForTwo, 1,5 литровый Ford Fiesta и дизельная вариация Peugeot 308.
Стоит отметить, что несмотря на снижение мировой стоимости нефти, цена 

30 октября 2016, 09:25
Компания Citroen намерена выпустить большой седан

Компания Citroen намерена выпустить большой седан

Представители компании Citroen намерены возродить большой седан, который может появиться в линейке французских автомобилей в течение 10 лет. По внешнему виду автоновинка будет похожа на концепт C-Xperience, рассекреченный этим летом, сообщает Autocar.
Как заявляет генеральный директор Citroen Линда Джексон, автомобильная 

28 сентября 2016, 01:18
В интернете опубликовано фото автомобиля Citroen C3 2017 модельного года

В интернете опубликовано фото автомобиля Citroen C3 2017 модельного года

В Интернете опубликовано шпионское фото новинки от Citroen. Презентовать автомобиль Citroen C3 в дизайне 2017 года обещают на международном автосалоне в Париже. По словам экспертов, оценивших фото, новый французский хэтчбек отличается смелыми дизайнерскими решениями. Внешне C3 напоминает модели «Ситроен» C4 
8 июня 2016, 02:54
Фотошпионы сняли на видео новое поколение кроссовера Peugeot 3008

Фотошпионы сняли на видео новое поколение кроссовера Peugeot 3008

В Интернете опубликовано снятое шпионами видео нового автомобиля компании «Пежо». Это кроссовер Peugeot 3008 нового поколения. Известно, что запись была сделана на заводе французского концерна в городе Сошо. Семисекундный ролик на «Ютьюбе» разместил пользователь farid teir. За несколько дней видео 

16 мая 2016, 04:42
Peugeot: В 2015 году российский автомобильный рынок сократится на 35%

Peugeot: В 2015 году российский автомобильный рынок сократится на 35%

Эксперты концерна PSA Peugeot Citroen озвучили не очень благоприятный для нашей страны прогноз по части продажи своих автомобилей на территории Российской Федерации. Как считают аналитики крупнейшего автопроизводителя, спрос на их модели в РФ до конца 2015-го упадет на 35%. Кстати говоря, 
27 октября 2015, 10:52
Компания Citroen выпустит конкурента Mercedes-Benz CLA под брендом DS

Компания Citroen выпустит конкурента Mercedes-Benz CLA под брендом DS

Французский автогигант Citroen намерен расширить линейку модельного ряда, который производится под дочерним премиальным брендом DS. Их новый седан, по мнению компании, сможет стать на рынке Европы конкурентом Mercedes-Benz CLA и Audi A3.

Продажи новинки стартуют только через три года, 
8 июля 2015, 04:47
Peugeot в России снижает цены на все модели на 10%

Peugeot в России снижает цены на все модели на 10%

Французские автопроизводители объявили о снижении цен на российском рынке. С 22 мая вся линейка легковых и коммерческих машин Peugeot и Citroen станет дешевле.

Peugeot опускает стоимость своих автомобилей на 10 процентов, и теперь стоимость седанов компании начинается от суммы 499 990 
21 мая 2015, 05:02
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