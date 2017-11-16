Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?
Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала трассу М5 и аэропорт Курумоч. Работы начались в августе 2015 года, общая стоимость объекта - 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Старая дорога была неудобна и не отвечала требованиям безопасности, так что гости ЧМ-2018, прибывающие в Самару через воздушную гавань, увидят новую современную трассу.
«Движение безостановочное. Ранее был переезд через железную дорогу. Периодически останавливались, чтобы пропустить электричку. Сейчас это без остановок, быстрее, по две полосы в каждую сторону. Возле аэропорта предусмотрена разворотная петля, которая позволит выезжать без пересечения с въезжающим транспортом. Без препятствий можно будет выезжать», - рассказал заместитель директора по дорожному строительству ООО «С.И.Т.И» Алексей Михалев.
Чтобы обеспечить движение без остановок на трассе был возведен новый путепровод через железнодорожные пути. Пока движение по нему открыто только по двум полосам из четырех.
«Думаю, что к концу месяца запустим движение полностью по двум сторонам движение», - сообщил Алексей Михалев.
Новый путепровод - сложное инженерное сооружение.
«Сложность в том, что здесь железная дорога и действующая контактная сеть, высокое напряжение. Высота пролетов довольно большая, более 12 метров. се металлоконструкции, там укрупнительная сборка производилась, так что использовались большие краны свыше 100 тон грузоподъемностью», - отметил руководитель подразделения по строительству искусственных сооружений ООО «С.И.Т.И» Андрей Горевских.
Максимальная нагрузка на путепровод позволяет одновременно проехать в обе стороны груженым двадцатитонным самосвалам. Его габариты позволяют уложить еще одну нитку рельсов, для того, чтобы в будущем запустить скоростную электричку из Самары в Тольятти. А в комплексе трасса будет сдана к концу года. К этому времени на ней появятся разметка, дорожные знаки, барьеры и даже зеленые насаждения. Старая, отжившая свой век, дорога будет разобрана.
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