В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена" В региональной столице завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата …