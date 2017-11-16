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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону

В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"

В региональной столице завершается строительство  дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней  на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата 

21 сентября 2017, 04:59
Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.

 

 

 
10 сентября 2017, 01:13
Самый ранний авиарейс Самара – Москва будет отправляться в 5:20

Самый ранний авиарейс Самара – Москва будет отправляться в 5:20

В самарском аэропорту Курумоч появится ранний рейс в Москву, который будет отправляться в 5:20 утра.  Перевозки пассажиров до аэропорта Шереметьево будут осуществляться на борту воздушного судна Airbus 321. Перевозчик – авиакомпания Nordwind. Первый рейс запланирован на 30 октября. Московское направление 

10 августа 2017, 08:00
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора 

28 июля 2017, 04:35
Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по 

21 июля 2017, 04:05
Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

В Сети появилось видео с новой дорогой к стадиону «Самара Арена», который строят к ЧМ-2018 в Радиоцентре. Новая улица называется Арена-2018. Судя по видео, проехать по ней пока нельзя, некоторые участки представляют собой песчаную насыпь.

Напомним, протяженность улицы Арена 
21 апреля 2017, 03:50
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
Под Самарой водитель Kia разбился насмерть в ДТП с BMW

Под Самарой водитель Kia разбился насмерть в ДТП с BMW

Полиция Волжского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Под Самарой на 1011-м километре федеральной трассы М5 столкнулись две иномарки. Погиб человек.

ДТП случилось в воскресенье, 3 июля, в восьмом часу вечера. По данным полиции, столкнулись автомобили Kia Ceed и BMW 
4 июля 2016, 05:32
В ДТП под Самарой погибла 53-летняя женщина

В ДТП под Самарой погибла 53-летняя женщина

В Кинельском районе перевернулся автомобиль «ВАЗ-21124». ДТП случилось ночью 19 июня на 60-м километре подъезда к Оренбургу от трассы М5. Есть погибший.

По данным госавтоинспекции, «двенадцатой», ехавшей из Самары в сторону Нефтегорска, управлял 30-летний водитель. По версии полицейских, мужчина 
20 июня 2016, 02:22
В Самарской области фура «Магнит» улетела в кювет после ДТП с грузовиком

В Самарской области фура «Магнит» улетела в кювет после ДТП с грузовиком

В среду, 15 июня, на трассе М5 между Самарой и Тольятти произошло ДТП с участием фуры «Магнит». Примерно на 865 километре федеральной трассы большегруз столкнулся с грузовиком. После этого фура улетела за отбойник и оказалась в кювете. Другой автомобиль – 
16 июня 2016, 11:29
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