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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

В США стартовал выпуск новой Honda CR-V для России

Компания Honda приступила к выпуску кроссовера CR-V очередного поколения для рынка России. Производство модели стартовало на заводе в штате Огайо.
Продажи новой Honda CR-V начнутся на отечественном рынке этим летом. Модель предложат с бензомоторами на 2.0 и 2.4 литра, сочетающимися 

24 апреля 2017, 05:41
Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты определили топ-3 лучших кроссоверов на российском рынке

Эксперты Daily Motor определили лучшие кроссоверы на российском рынке. Рейтинг накануне обнародовало издание.
Лидирующую позицию занимает «Mercedes-Benz GLC». Эксперты отмечают, в первую очередь, надежность модели, комфорт, а также идеальное сочетание мощности и современных технологий.
На втором месте расположился кроссовер «Audi 

24 апреля 2017, 09:18
Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
По словам руководителя, эта мера требуется, чтобы грузоперевозчики не имели возможности избегать ответственности 

21 апреля 2017, 03:29
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

В Интернете опубликован перечень автоновинок, которые будут представлены на Женевском автосалоне. Кстати, в 2017 году он пройдет в 87-й раз.
Основными участниками автомобильной выставки эксперты называют Audi RS 3 Sportback, Skoda Octavia, Mitsubishi Eclipse, Subaru XV, BMW 5 Series и 

20 февраля 2017, 01:25
Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.
Как отмечают в «Ассоциации европейского бизнеса», у дилеров этот автомобиль появился 

14 февраля 2017, 11:16
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем 

12 января 2017, 09:30
Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Эксперты составили рейтинг наиболее экономичных авто, представленных на российском авторынке в 2016 году. В тройку лидеров попали городской хэтчбэк Smart ForTwo, 1,5 литровый Ford Fiesta и дизельная вариация Peugeot 308.
Стоит отметить, что несмотря на снижение мировой стоимости нефти, цена 

30 октября 2016, 09:25
Фотошпионы сняли на видео новое поколение кроссовера Peugeot 3008

Фотошпионы сняли на видео новое поколение кроссовера Peugeot 3008

В Интернете опубликовано снятое шпионами видео нового автомобиля компании «Пежо». Это кроссовер Peugeot 3008 нового поколения. Известно, что запись была сделана на заводе французского концерна в городе Сошо. Семисекундный ролик на «Ютьюбе» разместил пользователь farid teir. За несколько дней видео 

16 мая 2016, 04:42
Peugeot: В 2015 году российский автомобильный рынок сократится на 35%

Peugeot: В 2015 году российский автомобильный рынок сократится на 35%

Эксперты концерна PSA Peugeot Citroen озвучили не очень благоприятный для нашей страны прогноз по части продажи своих автомобилей на территории Российской Федерации. Как считают аналитики крупнейшего автопроизводителя, спрос на их модели в РФ до конца 2015-го упадет на 35%. Кстати говоря, 
27 октября 2015, 10:52
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