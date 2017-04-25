Французская корпорация Peugeot представит в РФ до конца текущего года 4 автоновинки. Это новый седан Peugeot 408, а также обновленные кроссоверы Peugeot 2008, 3008 и 5008.
Седан появится в дилерских центрах уже в начале лета. Следом стартует реализация кроссовера Peugeot 3008. Данная версия дебютировала в прошлом году на автосалоне во французской столице. У модели до 230 миллиметров подняли дорожный просвет, но ни одна из комплектаций не получила полный привод, что, вероятно, разочарует отечественных автолюбителей.
К концу 2017 года в РФ запустят продажи обновленного кроссовера Peugeot 5008. Основой для этого авто послужил минивэн, однако новинка позиционируется как семиместный вседорожник. На нашем рынке он будет конкурировать с кроссовером Skoda Kodiaq.
Примерно в это же время представят и вседорожник Peugeot 2008. Впрочем, подробная информация об этой модели пока отсутствует.
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