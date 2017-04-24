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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27
Американцы поймали 11 сигналов от инопланетян

Американцы поймали 11 сигналов от инопланетян

Американские ученые из проекта Breakthrough Listen выявили 11 событий, которые можно считать проявлением активной деятельности инопланетной цивилизации. В своей работе специалисты использовали сверхмощные телескопы GBT, Parkes Radio Telescope и Lick Observatory’s Automated Planet Finder.
Как поясняют исследователи, искусственный сигнал отличается 

21 апреля 2017, 05:05
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.
Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел 

21 апреля 2017, 01:40
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
Астероид внешним видом напоминает гантель или сапог, говорят специалисты. Вследствие этого можно проводить аналогию с кометой Чурюмова-Герасименко, 

20 апреля 2017, 09:29
В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявляют об опасности, которую таят в себе солнечные бури. Специалисты открыли прежде неизвестный атмосферный феномен, который возникает из-за сильных вспышек на Солнце.
Как выяснилось, геомагнитные бури провоцируют исчезновение из земной ионосферы огромного количества заряженных 

12 апреля 2017, 05:13
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
До этого ученые придерживались следующей версии. Прежде в водоемах Красной планеты присутствовали разные микроскопические организмы. 

3 апреля 2017, 01:32
Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые NASA создали «таблетку бессмертия»

Ученые из американского космического агентства NASA разработали лекарство от старости. Тестирование уникального средства начнется в ближайшее время.
Специалисты анонсировали появление нового препарата, который может восстанавливать поврежденную ДНК в организме. Эксперименты на грызунах продемонстрировали, что эффект омоложения становится заметен уже через 

24 марта 2017, 03:20
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
Масштабные опыты осуществляются в 50 километрах от Кельна, где специалисты возвели установку, состоящую из 149 прожекторов, способную генерировать свет 

24 марта 2017, 01:36
Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

На Земле сейчас идет необычная магнитная буря, возникшая из-за дыры на Солнце. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Центра космической погоды РАН Сергея Гайдаша.
Отмеченное учеными явление обладает высокой интенсивностью, однако не угрожает метеочувствительным людям. Вместе с тем, 

24 марта 2017, 09:13
Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По словам бывшего представителя космического агентства, два спутника столкнулись в результате влияния НЛО. Как отмечается, эти сведения держались в 

14 марта 2017, 05:35
Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
В процессе своей работы специалисты задались целью узнать оптимальную дозу витамина D, синтезируемого в человеческой коже под влиянием дневного света. В 

10 марта 2017, 03:28
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