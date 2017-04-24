На поверхности Солнца эксперты американского космического агентства NASA отметили аномальные вспышки. Сейчас астрофизики тщательно изучают полученные данные.
Специалисты, в частности, исследуют каскадные петли, которые являются потоками заряженных частиц. Это явление нельзя назвать редким, петли появляются на активной части небесного светила.Ученым данное явление хорошо известно, однако именно сейчас, по их словам, петли наиболее яркие и длинные.
Прежде ничего подобного американские специалисты не наблюдали. Нынешняя картина еще не получила научного объяснения. Ученые все-таки надеются, что повышенная активность не окажет негативного влияния на нашу планету.
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