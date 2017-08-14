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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Шанхае успешно испытан поезд нового поколения на магнитной подушке

В Шанхае успешно испытан поезд нового поколения на магнитной подушке

Новое поколение китайских средне- и малоскоростных поездов на магнитной подушке протестировано в Шанхае. На рынок новинка будет выведена в течение года, рассказывает сегодня издание «Жэньминь жибао».
По словам представителей компании CRRC Dalian, разработка нового поезда стартовала 8 лет назад, а 

14 августа 2017, 12:16
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех 

14 августа 2017, 10:04
К Земле мчится астероид размером с дом

К Земле мчится астероид размером с дом

Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что столкновения 

11 августа 2017, 03:57
Пассажир самолета снял огромное НЛО в форме юлы

Пассажир самолета снял огромное НЛО в форме юлы

Пассажир одного из международных авиарейсов сделал снимки гигантского неопознанного летающего объекта в форме юлы, которое случайно заметил через иллюминатор пассажирского лайнера. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел на днях, когда пассажир воздушного судна, следовавшего над морем, обратил внимание на 

10 августа 2017, 03:41
Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей

Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей

Ученые из Университета Карнеги-Меллона осуществили серию исследований и выяснили, что отключение телефонных уведомлений на непродолжительное время может принести пользу для здоровья.
Длительный эксперимент начался в позапрошлом году. Его организаторы попытались найти несколько десятков добровольцев, которые согласились бы заблокировать всплывающие сообщения 

9 августа 2017, 12:41
На Луне обнаружили захоронения инопланетных кораблей

На Луне обнаружили захоронения инопланетных кораблей

На лунной поверхности уфолог-любитель под ником streetcap1 рассмотрел три захоронения кораблей представителей внеземных цивилизаций. Как говорят специалисты, речь идет о нескольких треугольниках, напоминающих «летающие тарелки».
По утверждению уфологов, при тщательном изучении изображений можно различить отдельные узлы этих загадочных конструкций. Один 

9 августа 2017, 09:05
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, 

21 июля 2017, 12:26
Уфологи объяснили, как вычислить потомков пришельцев среди людей

Уфологи объяснили, как вычислить потомков пришельцев среди людей

Западные уфологии убеждены, что немалую часть населения нашей планеты составляют потомки пришельцев. По мнению исследователей, их вполне реально определить по отдельным специфическим признакам.
Одним из них, хотя и косвенным, считается отрицательный резус-фактор. Как рассуждают уфологии, потомкам инопланетян можно вливать только 

18 июля 2017, 02:10
Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Гигантское и не знающее аналогов необычное устройство уже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и мощный водяной пистолет в мире. Идея создания этой конструкции, которая функционирует по тому же принципу, что и обыкновенный водяной пистолет, пришла бывшему специалисту 

13 июля 2017, 05:14
Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО

Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО

В Якутии сняли двойной НЛО, который исчезает в загадочном портале. В интернете появились кадры, на которых в небе отчетливо различимы голубые фонари.
По информации очевидцев необычного явления, сначала таинственный летающий объект с многочисленными огнями перемещался по небу. Далее появился другой, 

11 июля 2017, 03:39
Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
К моменту столкновения метеорит набрал скорость порядка 90 тыс. км/ч. 

10 июля 2017, 10:32
NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
По словам специалистов, новые снимки подтверждают тот факт, что лава на Марсе ведет себя подобно жидкой воде. Переливаясь через кратер вулкана четырьмя 

30 июня 2017, 09:17
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

21 июня 2017, 02:15
Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
Специалисты обратили внимание на большую скорость объекта и хаотичную смену траектории его движения. Пользователи Сети допускают, что аппарат искал оптимальное 

7 июня 2017, 03:40
Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские специалисты утверждают, что нашли на Луне город, где обитают инопланетяне. По утверждению ученого-физика Валентина Дегтерева, это открытие было сделано благодаря давним фотографиям американского космического агентства NASA.
Проанализировав снимки, которые были сделаны заокеанскими исследователями в период с 1969 года по 

31 мая 2017, 09:13
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