На Луне при помощи виртуального исследователя streetcap1 был найден большой загадочный объект, который парит над поверхностью. Необычный "дом" обнаружили на юго-востоке 85-километрового ударного лунного кратера Тихо.
На снимках со спутника можно рассмотреть таинственный объект, от которого на склон кратера падает тень. Что это на самом деле – установить пока сложно. При этом сторонники версии существования представителей инопланетных цивилизаций убеждены в появлении нового веского доказательства посещения пришельцами Луны.
Уфологи, изучив кадры, утверждают, что блестящий объект больших размеров может оказаться "домом" инопланетных существ. Вокруг этого сообщения уже развернулась оживленная дискуссия.
|
В Шанхае успешно испытан поезд нового поколения на магнитной подушке
|
14 августа 2017, 12:16
|
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов
Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех …
|
14 августа 2017, 10:04
|
К Земле мчится астероид размером с дом
Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
|
11 августа 2017, 03:57
|
Пассажир самолета снял огромное НЛО в форме юлы
Пассажир одного из международных авиарейсов сделал снимки гигантского неопознанного летающего объекта в форме юлы, которое случайно заметил через иллюминатор пассажирского лайнера. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
|
10 августа 2017, 03:41
|
Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей
Ученые из Университета Карнеги-Меллона осуществили серию исследований и выяснили, что отключение телефонных уведомлений на непродолжительное время может принести пользу для здоровья.
|
9 августа 2017, 12:41
|
На Луне обнаружили захоронения инопланетных кораблей
На лунной поверхности уфолог-любитель под ником streetcap1 рассмотрел три захоронения кораблей представителей внеземных цивилизаций. Как говорят специалисты, речь идет о нескольких треугольниках, напоминающих «летающие тарелки».
|
9 августа 2017, 09:05
|
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект
Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
|
21 июля 2017, 12:26
|
Уфологи объяснили, как вычислить потомков пришельцев среди людей
Западные уфологии убеждены, что немалую часть населения нашей планеты составляют потомки пришельцев. По мнению исследователей, их вполне реально определить по отдельным специфическим признакам.
|
18 июля 2017, 02:10
|
Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет
|
13 июля 2017, 05:14
|
Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО
В Якутии сняли двойной НЛО, который исчезает в загадочном портале. В интернете появились кадры, на которых в небе отчетливо различимы голубые фонари.
|
11 июля 2017, 03:39
|
Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли
Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
|
10 июля 2017, 10:32
|
NASA показало фото водопада из лавы на Марсе
Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
|
30 июня 2017, 09:17
|
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году
|
23 июня 2017, 07:57
|
NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю
Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, …
|
21 июня 2017, 02:15
|
Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов
Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
|
7 июня 2017, 03:40
|
Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне
Российские специалисты утверждают, что нашли на Луне город, где обитают инопланетяне. По утверждению ученого-физика Валентина Дегтерева, это открытие было сделано благодаря давним фотографиям американского космического агентства NASA.
|
31 мая 2017, 09:13