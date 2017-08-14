Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне Российские специалисты утверждают, что нашли на Луне город, где обитают инопланетяне. По утверждению ученого-физика Валентина Дегтерева, это открытие было сделано благодаря давним фотографиям американского космического агентства NASA.

Проанализировав снимки, которые были сделаны заокеанскими исследователями в период с 1969 года по …