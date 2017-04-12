Целое научное исследование посвятили эксперты из Калифорнийского университета в Беркли теме развязывания шнурков. Оказалось, что за распутыванием даже самых крепких, на первый взгляд, узлов стоят сразу несколько сил. Они появляются в результате инерции, создаваемой движениями ног.
Кроме того, удалось выяснить, почему одни узлы держатся лучше, чем другие. В случае, если шнурки переплетаются по направлению навстречу друг к другу, они как бы перекручиваются. А двойное натяжение добавляет прочность этому узлу. Обычный способ завязывания шнурков, когда они переплетаются в одном направлении, не так надежен.
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