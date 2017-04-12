В России разработали женский бронежилет «Лига» В российским «НИИ стали» разработан бронежилет для женщин "Лига". Над его созданием специалисты трудились с 2015 года, и вот теперь они заявили о готовности изделия к серийному выпуску.

Именно теперь, говорят инженеры, бронежилет "Лига" является как никогда актуальным, ведь ряды …