Американские исследователи в результате серии экспериментов заявили о неожиданном способе взбодриться и победить усталость. Для этого следует просто переключиться на иные действия.
Ученые из Университета Калифорнии рассказали, как уставшим людям можно переходить в более комфортное эмоциональное состояние. Однотипные манипуляции оказывают негативное влияние на общее самочувствие и психику человека. Для решения создавшейся проблемы нужно задействовать дополнительные ресурсы.
Ученые советуют резко перестроить свои мысли и действия, чтобы без труда закончить дело. Для этого нужно, скажем, немного перекусить, отправиться на непродолжительную прогулку, сделать телефонный звонок или просто несколько простых физических упражнений. Организм должным образом отреагирует, и усталость на время уйдет.
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