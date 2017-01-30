Большая часть всей воды на поверхности нашей планеты была получена в результате реакций в земных недрах, а не поступила из космоса после бомбардировки астероидами. Так утверждают ученые, которые обнаружили доказательства происхождения воды.
Результаты исследования появились на страницах издания Earth and Planetary Science Letters. Ученые из Китая, Канады и Ирландии смоделировали условия, которые существуют в недрах. Оказалось, что при температуре в 1 400 градусов по Цельсию, и давлении, в 20 тысяч раз превосходящем показатели земной поверхности, в определенных геологических слоях идет реакция между водородом и диоксидом кремния, в результате которой возникает вода.
По словам специалистов, подобные реакции проходят на глубине от 40 до 400 километров, а собирающаяся там жидкость может оказаться причиной землетрясений.
Впрочем, все изложенное является гипотезой. Не исключено, что она будет опровергнута результатами других исследований.
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