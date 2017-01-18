МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.

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