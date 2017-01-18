  • Новости
    \/news
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Видео
    \/video
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Передачи
    \/programs
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Онлайн
    \/online
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Партнеры
    \/air
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Блоги
    \/blogs
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • О компании
    \/about
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Контакты
      \/contacts
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • История развития
      \/about\/history
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Награды
      \/about\/award
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
  • Реклама
    \/advert
    /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/18-19-yanvarya-zhiteli-chetyryoh-rayonov-samary-mogut-sdelat-zapasy-svyatoy-vody-ne-vyhodya-iz
2
31
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Накануне праздника Крещения во все квартиры Самары потечёт святая вода

Накануне праздника Крещения во все квартиры Самары потечёт святая вода

Обряд освящения пройдет на насосно-фильтровальной станции № 2, которая обслуживает весь город. Этот ритуал проводится в Самаре 7 лет подряд и уже стал перениматься церквями в других регионах России. По традиции молебен на НФС отслужит протоиерей Иоанн Мохов. Считается, что освященная 

17 января 2017, 06:54
МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.
В Самаре любители моржевания уже сделали 

16 января 2017, 04:54
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые из Университета Макгилла подсчитали протяженность береговой линии всех озер на Земле и определили, что в общей сложности они содержат около 180 тысяч кубических километров воды. Этот объем может покрыть всю сушу почти полутораметровым водным слоем.
Всего на планете 

16 декабря 2016, 11:53
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В четверг, 1 декабря, 39 домов на улице Воронежской в Самаре остались без воды. Лопнула труба, над которой незаконно возвели торговый павильон по продаже пива, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Авария произошла по адресу: Воронежская, 139а, где проходит водопроводная труба 

2 декабря 2016, 12:24
Ученые: В древности Луна содержала гигантское количество воды

Ученые: В древности Луна содержала гигантское количество воды

На первых этапах жизни Луна содержала очень много воды, утверждают голландские ученые. В издании Nature Geoscience сообщается, что формирование коры спутника Земли могло происходить по двум сценариям. По первой теории, лунная поверхность сформировалась из потока лавы, и толщина этого слоя 

29 ноября 2016, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна