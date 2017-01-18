На насосно-фильтровальной станции № 2 проведен обряд освящения.
Ежесуточно НФС №2 подаёт в квартиры самарцев около 200 тысяч кубометров воды. Предприятие обслуживает Кировский и Промышленный районы, частично - Красноглинский и Советский. Обряд освящения воды в полдень 18 января провёл протоиерей Иоанн Мохов. В квартиры самарцев она начала подаваться через 4-5 часов после молебна. Именно столько длится полный цикл очистки. Традиция освящения воды на станции в канун Крещения появилась 7 лет назад. Обряд призван помочь жителям города, которые по каким-либо причинам, не могут в этот день посетить храм или совершить омовение в купели. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, в частности благотворно влияет на имунную и нервную системы. Многие верующие принимают её натощак в качестве профилактики от всех болезней, умываются ею.Освященная вода будет подаваться в краны самарских квартир в течение ближайших суток. По убеждению представителей православной церкви она будет полезна и самарцам, исповедующим другие религии.
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