В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.

Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и …