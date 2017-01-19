6
26
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

18-19 января жители четырёх районов Самары могут сделать запасы святой воды, не выходя из квартир

18-19 января жители четырёх районов Самары могут сделать запасы святой воды, не выходя из квартир

На насосно-фильтровальной станции № 2 проведен обряд освящения.
Ежесуточно НФС №2 подаёт в квартиры самарцев около 200 тысяч кубометров воды. Предприятие обслуживает Кировский и Промышленный районы, частично - Красноглинский и Советский. Обряд освящения воды в полдень 18 января провёл протоиерей 

18 января 2017, 10:42
Накануне праздника Крещения во все квартиры Самары потечёт святая вода

Накануне праздника Крещения во все квартиры Самары потечёт святая вода

Обряд освящения пройдет на насосно-фильтровальной станции № 2, которая обслуживает весь город. Этот ритуал проводится в Самаре 7 лет подряд и уже стал перениматься церквями в других регионах России. По традиции молебен на НФС отслужит протоиерей Иоанн Мохов. Считается, что освященная 

17 января 2017, 06:54
МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.
В Самаре любители моржевания уже сделали 

16 января 2017, 04:54
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.

Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и 

7 января 2017, 04:18
С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца

В Самарской области официально учрежден новый праздник - День отца. Его станут отмечать в первую субботу ноября.

Такое решение принято депутатами Самарской губернской думы на последнем в 2016 году заседании во вторник, 27 декабря.

Напомним, что матерей в России традиционно чествуют в 

28 декабря 2016, 01:14
«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

Перед праздниками «Яндекс. Маркет» провел исследование и узнал, какие подарки жители России готовят друг другу к Новому году. Оказалось, что с начала декабря заметно увеличился спрос на видеоигры - на 50%.
Кроме того, активно покупаются карнавальные костюмы, умные часы и 

20 декабря 2016, 03:32
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Благословенная Самара"

В Самаре открылась православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия и при поддержке Самарской епархии. Центральной святыней в этот раз стал ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского, привезенный из Греции.
Более 200 

14 декабря 2016, 05:52
В Тольятти перед Новым годом на площадях установят 2 больших ели

В Тольятти перед Новым годом на площадях установят 2 больших ели

По одной зеленой красавице появится в Автозаводском и Центральном районе, сообщают источники из Автограда. Их монтаж планируют завершить к 15 декабря. В Самаре городские власти обещают  установку 32 елей.
7 декабря 2016, 05:21
В Самаре завершается Международный церковно-государственный форум

В Самаре завершается Международный церковно-государственный форум

Воспитание патриотизма, как основы духовной безопасности России в целях просвещения и приобщения молодежи к культуре и истории страны, обсуждают и религиозные, и государственные деятели.
Подобное единение церкви и государства – новый ответ внешнеполитическим и внутренним вызовам, которым России приходится отвечать. 

25 октября 2016, 04:31
Православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы

Православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня, 14 октября, русские православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы. В его основу положено предание о явлении Божьей Матери юродивому Андрею в одном из храмов Константинополя. В ходе всенощного бдения она распростерла над верующими свое 

14 октября 2016, 02:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна