5
58
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888        .d8888b.             888888888   d8b  88888888888   .d8888b.  
 888       d88P  Y88b            888         Y8P      888      d88P  Y88b 
 888       Y88b.                 888                  888      Y88b.      
 88888b.    "Y888b.    888  888  8888888b.   888      888       "Y888b.   
 888 "88b      "Y88b.  888  888       "Y88b  888      888          "Y88b. 
 888  888        "888  888  888         888  888      888            "888 
 888  888  Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b  d88P  888      888      Y88b  d88P 
 888  888   "Y8888P"    "Y88888   "Y8888P"   888      888       "Y8888P"  
                            888                                           
                       Y8b d88P                                           
                        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые рассказали о воздействии макияжа на женщин и мужчин

Ученые рассказали о воздействии макияжа на женщин и мужчин

Ученые осуществили серию исследований и выяснили, как именно мужчины и женщины реагируют на макияж. Итоги этой работы опубликованы рядом зарубежных изданий.
В экспериментах принимали участие десятки женщин и мужчин, которым демонстрировали фото представительниц прекрасного пола с макияжем и без. Далее 

1 февраля 2017, 02:18
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Ученые из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Сингапура создали особый алгоритм, который дает возможность определить семейное положение человека по лайкам и постам в социальных сетях. В перспективе этот способ позволит устанавливать психотип каждого пользователя.
Как поясняют ученые, они в своей 

1 февраля 2017, 01:37
NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

Ученые NASA определили пять огромных древних блазаров. Эти космические объекты имеют настолько гигантские размеры, что ими были удивлены даже сотрудники Центра управления полетов Годардда.
Два самых внушительных блазара соответствуют одному миллиарду солнечных масс. Они являются источником очень мощного электромагнитного излучения 

1 февраля 2017, 12:26
Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые из Норвегии выявили взаимосвязь между физической активностью ребенка от 6 до 10 лет и появлением депрессии. По словам специалистов, чем больше активность, тем ниже вероятность появления депрессивных симптомов.
К своим исследованиям ученые привлекли 800 детей шести-семи лет и 700 

1 февраля 2017, 11:36
Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
В подавляющем большинстве речь идет об открытии разнообразных беспозвоночных организмов, которые прежде не изучались официальной наукой. В 

31 января 2017, 05:07
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые вошли в консорциум по добыче полезных ископаемых на Луне. В пресс-службе Томского госуниверситета информируют, что специалисты уже занимаются разработкой аппарата для изучения и добычи лунного грунта.
Отечественные специалисты сделали умозаключение, что экспортировать лунные ископаемые на нашу планету слишком 

27 января 2017, 02:26
Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Специалисты из МИФИ и Института астрономии Российской Академии наук выступили с предложением хранить мировое культурное наследие на Луне. Ученые убеждены, что естественный спутник нашей планеты сможет оказаться очень хорошим музеем.
По словам представителей научного сообщества, держать всевозможные артефакты, предметы, представляющие 

20 января 2017, 01:42
Геофизики определили точный возраст Луны

Геофизики определили точный возраст Луны

Американские ученые заявляют, что смогли установить точное время формирования Луны. Процесс образования коры спутника Земли начался 4,51 млрд лет назад, отмечается в научной статье, появившейся на страницах издания Science Advances.
Ученые применили специальный уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к 8-ми образцам 

12 января 2017, 02:19
Ученые открыли «недостающий элемент» ядра Земли

Ученые открыли «недостающий элемент» ядра Земли

Японские ученые заявили об открытии неизвестного прежде элемента ядра Земли, третьего после железа и никеля. Как свидетельствуют результаты самых последних разработок, этим элементом оказался кремний.
До этого было известно, что твердое земное ядро на 85 процентов состоит из железа, а 

11 января 2017, 09:53
Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Ученые из израильского Института имени Вейцмана и Имперского колледжа Лондона предложили новую гипотезу возникновения Луны, проверив ее на многочисленных компьютерных моделях. Новая версия не соответствует классической теории, по которой Луна считается осколком столкнувшейся с Землей более массивной планеты.
Астрономы давно 

10 января 2017, 12:10
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг 

30 декабря 2016, 04:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна