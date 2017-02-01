По мнению ученых, через 65 миллиардов лет может случиться столкновение Луны с нашей планетой. Информацию об этом распространили различные агентства со ссылкой на планетолога Джейсона Барнса из Университета Айдахо в Соединенных Штатах.
Ученый считает, что причиной столкновения может оказаться замедление вращения естественного спутника Земли вокруг своей оси. Сейчас Луна делает оборот вокруг своей оси за 27 суток, однако через 65 миллиардов лет период вращения может дойти до 47 суток. В свою очередь, это спровоцирует так называемый спин-орбитальный резонанс и вызовет неустойчивость лунной орбиты.
Вместе с тем исследователь полагает, что через шесть миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта. В результате оно может поглотить Меркурий и Венеру, а также и Землю.
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