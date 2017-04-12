Ученые обнаружили следы жизни на глубине 10 км под океанским дном Голландские ученые нашли свидетельства того, что на глубине 10 километров под самой глубокой точкой мирового океана есть жизнь. Об этом рассказывают отечественные и зарубежные информагентства.

Специалисты изучили камень со дна подводного грязевого вулкана Чаморро, что в Тихом океане поблизости от …