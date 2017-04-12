Ученые проанализировали вероятный сценарий гибели Луны, уничтожение которой может стать следствием мощного взрыва. Как говорят специалисты, исчезновение естественного земного спутника повлечет глобальные природные катаклизмы, что повлечет гибель человечества.
Эксперты отмечают: многие процессы на нашей планете обусловлены именно влиянием Луны. Если ее не станет, то произойдут непредсказуемые изменения. Так, гравитационное поле Луны оказывает влияние на океанские приливы и отливы. Также исчезновение вызовет температурные колебания на земной поверхности. Днем температура будет вырастать до аномально больших показателей, а ночью напротив – до критически низких.
Все это станет причиной гибели миллиардов людей. Остаться в живых смогут только те, кто каким-то образом приспособится к жестким условиям.
Самой вероятной причиной исчезновения Луны считается искусственный взрыв. При этом специалисты напоминают, что Луна с каждым годом отдаляется и через определенное время уйдет с орбиты Земли. Впрочем, это случится через много тысячелетий.
|
Ученые обнаружили следы жизни на глубине 10 км под океанским дном
|
12 апреля 2017, 09:49
|
Ученые назвали главные различия мозга у мужчин и женщин
Ученые определили основные различия мозга у мужчин и женщин. Как показало недавнее исследование, дамы имеют более толстую кору мозга, а представители сильного пола - больший объем, сообщается на страницах Sciencemag.
|
11 апреля 2017, 05:13
|
Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле
Ученые из Соединенных Штатов назвали организмы, похожие на гребневиков, первыми живыми существами на планете. Об открытии заявили в университете Вандербильта в штате Теннесси после проведения генетического анализа.
|
11 апреля 2017, 03:17
|
Британские ученые узнали, от чего зависит выбор человеком профессии
Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
|
11 апреля 2017, 01:24
|
Ученые назвали продукты, вызывающие пищевую зависимость
Группа ученых по результатам недавнего исследования определила продукты питания, которые могут вызывать пищевую зависимость. По словам экспертов, существует такая пища, которая оказывает особое влияние на мозг людей.
|
11 апреля 2017, 11:25
|
Уфологи обнаружили на Луне череп животного
Череп животного обнаружили ученые в процессе анализа снимков лунной поверхности. Как утверждается, на изображении различимы глаза, нос и рот.
|
4 апреля 2017, 10:00
|
Японские исследователи обнаружили на Луне гигантские подземные тоннели
Это открытие было сделано в процессе изучения лунных ям. Анализируя результаты работы миссии NASA, ученые обратили внимание на гравитационные аномалии в одном из районов спутника Земли.
|
27 марта 2017, 12:11
|
Корабль НЛО обнаружили на Луне уфологи
Ученые заявили об обнаружении на Луне следов возможного присутствия представителей неземной цивилизации. Это подтверждается фотографиями, сделанными орбитальным зондом, который вращается вокруг Луны и осуществляет наблюдения на протяжении семи лет.
|
15 марта 2017, 12:15
|
В России стартовал набор космонавтов для полета на Луну
|
14 марта 2017, 05:38