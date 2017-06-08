Британские специалисты рассказали о необычном приеме, который поможет быстро и крепко заснуть. При этом не нужно будет ничего, кроме собственного воображения.
Как гласит официальная статистика, каждый пятый человек имеет проблемы со сном, многие люди просто подолгу не могут уснуть. Это объясняется тем, что мозг автоматически анализирует в течение дня информацию, и вечером он может активно функционировать.
Эксперты университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии разработали способ, который даст возможность быстро засыпать. Метод заключается в том, что, закрыв глаза, человек должен выбрать любую букву из алфавита. Далее на эту букву придумать слово, а потом историю с ним. Как показали эксперименты, чаще всего людям надоедает это занятие, и они засыпают в течение 15-20 минут.
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