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Исследование: Недостаток сна разрушает мозг

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По словам ученых, самым полезным для людей является сон на левом 

3 апреля 2017, 09:39
Ученые обнаружили связь между бессонницей и риском развития астмы

Ученые обнаружили связь между бессонницей и риском развития астмы

Проанализировав результаты исследований, проведенных с 11-летним интервалом, ученые из Норвежского университета технических и естественных наук пришли к неожиданным выводам. Оказывается, страдающие бессонницей люди болели астмой чаще тех, кто не имел проблем со сном.
По наблюдению специалистов, бессонница может провоцировать воспалительные 

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Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии узнали, о чем думают младенцы в процессе сновидений. Как выяснилось, в это время малыши продолжают изучать окружающий их мир на основе сведений, полученных в непродолжительные периоды бодрствования.
Фонд Марсдена представил ученым грант в 

16 марта 2017, 08:02
Ученые: Хороший день зависит от утренних привычек человека

Ученые: Хороший день зависит от утренних привычек человека

Действия, выполняемые человеком после пробуждения, влияют на то, хорошо ли сложится наступивший день. Так утверждают ученые после анализа результатов масштабного исследования.
Прежде всего, за ночь следует должным образом выспаться, а сразу после пробуждения не тянуться за смартфоном. Нелишним будет иметь 

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Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Китайские ученые обнаружили, что бессонница приводит к нарушению структуры головного мозга. У людей, страдающих хронической бессонницей, выявлены проблемы с целостностью белого вещества. Основные изменения происходят в правом полушарии мозга и таламусе, которые отвечают за сон. 

По словам ученых, проблемы со сном возникают у 

24 ноября 2016, 05:30
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