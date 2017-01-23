Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют перед сном читать книги. В этом случае сон может прийти даже быстрее, чем в предыдущем. Впрочем, данные способы хороши в единичных случаях. Если проблемы носят постоянный характер, нужно без промедления идти к врачам.
Бессонницу нередко провоцируют гормональные сбои, которые возникают преимущественно у женщин в результате нагрузки на психику. При этом невозможность уснуть по ночам не проходит бесследно для человеческого организма.
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