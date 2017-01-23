Китайские ученые обнаружили, что бессонница приводит к нарушению структуры головного мозга. У людей, страдающих хронической бессонницей, выявлены проблемы с целостностью белого вещества. Основные изменения происходят в правом полушарии мозга и таламусе, которые отвечают за сон.

По словам ученых, проблемы со сном возникают у …