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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими 

23 января 2017, 10:08
Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Немецкие ученые обнаружили в чайных пакетиках яд

Значительная часть сортов черного чая способна принести только вред любителям бодрящего напитка, включая онкологические болезни. Такой вывод сделали немецкие ученые после продолжительных экспериментов.
В процессе исследований были собраны самые разные сорта черного чая. Как установили ученые, этот продукт имеет не 

23 января 2017, 09:32
Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.

Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».

По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить 

21 января 2017, 05:12
В Австралии определили самое опасное для людей животное

В Австралии определили самое опасное для людей животное

Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше 

20 января 2017, 04:33
Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился 

16 января 2017, 09:41
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической 

10 января 2017, 09:16
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании установили неожиданные причины плохого сна. Оказалось, что они связаны с употребляемой едой и объемом выпитой жидкости. Хуже других спали те, кто выпивал меньше 1,5 литров воды в течение суток и плохо питался.
В 

26 декабря 2016, 09:59
Ученые: Долгий сон по выходным дням вредит здоровью

Ученые: Долгий сон по выходным дням вредит здоровью

Долгий сон в выходные может оказаться причиной разных опасных болезней и вызвать проблемы с сосудами и сердцем. Такой вывод сделали американские ученые после исследований с участием 80 тысяч человек, сообщает Cosmo.
Любители поспать в субботу и воскресенье больше рискуют получить 

19 декабря 2016, 09:29
Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые: «Совы» и «жаворонки» отличаются внешностью и здоровьем

Ученые из сеульского университета Коре в процессе исследования с участием 1,6 тысячи человек в возрасте от 37 до 59 лет обнаружили отличия в здоровье, внешности и распорядке дня между рано просыпающимися людьми и любителями подремать подольше. «Совы» и «жаворонки» ведут 

16 декабря 2016, 10:43
Ученые обнаружили простое средство от простуды

Ученые обнаружили простое средство от простуды

Лучшей профилактикой от различных простудных заболеваний является нормальный сон на протяжении восьми часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из США в результате серии исследований с участием более 150 человек. Сон помогает бороться с ОРВИ, так как положительно влияет 

5 декабря 2016, 10:18
Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Ученые: Хроническая бессонница разрушает мозг

Китайские ученые обнаружили, что бессонница приводит к нарушению структуры головного мозга. У людей, страдающих хронической бессонницей, выявлены проблемы с целостностью белого вещества. Основные изменения происходят в правом полушарии мозга и таламусе, которые отвечают за сон. 

По словам ученых, проблемы со сном возникают у 

24 ноября 2016, 05:30
Ученые выяснили, как бессонница уничтожает мозг человека

Ученые выяснили, как бессонница уничтожает мозг человека

Ученые из Китая изучили головной мозг у людей, которые жалуются на бессонницу. Их результаты специалисты сравнили с показателями здоровых людей из контрольной группы. Итоги исследования поразили специалистов. Они нашли аномалии белого вещества в головном мозге людей с бессонницей.
В исследовании 

24 июля 2016, 04:15
Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Ученые: Бессонница может вызвать диабет у мужчин

Специалисты из Калифорнии осуществили исследование и установили, что постоянно недосыпающие мужчины могут заболеть сахарным диабетом. Поэтому ученые советуют нормализовать режим сна.
Авторы исследования говорят, что в настоящее время каждый четвертый имеет те или иные проблемы со сном. Врачи это объясняют 

6 июля 2016, 01:25
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