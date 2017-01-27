Высокое качество потребляемой питьевой воды является залогом хорошей работы мозга на протяжении долгих лет. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов по итогам продолжительных исследований.
По мнению ученых, существует прямая зависимость между качеством питьевой воды и интеллектуальными способностями. Дело в том, что в человеческом мозгу имеются особые рецепторы, которые активизируются именно под влиянием поступающей в организм воды.
Рецепторы увеличивают интенсивность работы мозга в соответствии с различными энергетическими процессами. Специфика данных процессов все еще досконально не исследована специалистами.
Кстати, воду медики советуют употреблять в определенном режиме, начиная с самого утра. Исследования в этом направлении американские эксперты намерены продолжить.
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