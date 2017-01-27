1
19
10
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888    d8P       d8888   8888888888P   .d8888b.   8888888b.    .d8888b.  
 d88P  Y88b  888   d8P       d8P888         d88P   d88P  Y88b  888   Y88b  d88P  Y88b 
      .d88P  888  d8P       d8P 888        d88P    888    888  888    888         888 
     8888"   888d88K       d8P  888       d88P     Y88b. d888  888   d88P       .d88P 
      "Y8b.  8888888b     d88   888      d88P       "Y888P888  8888888P"    .od888P"  
 888    888  888  Y88b    8888888888    d88P              888  888 T88b    d88P"      
 Y88b  d88P  888   Y88b         888    d88P        Y88b  d88P  888  T88b   888"       
  "Y8888P"   888    Y88b        888   d8888888888   "Y8888P"   888   T88b  888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Лимит сна может серьезно повлиять на продолжительность жизни людей. Об этом заявила группа ученых, представляющих Лондонский имперский колледж и Уорвикский университет.
В процессе экспериментов ученые сопоставили данные о продолжительности ночного отдыха более 10 000 человек. Исследование продолжалось в течение 17 лет.

27 января 2017, 10:48
Ученые установили скорость расширения Вселенной

Ученые установили скорость расширения Вселенной

Американские ученые из Калифорнийского университета сумели определить скорость расширения Вселенной благодаря уточненным данным так называемой постоянной Хаббла. Данные очередных вычислений не совпадают с теми, что осуществлялись ранее, когда специалисты пытались выяснить предполагаемые последствия Большого взрыва.
Ученые не сомневаются, что сейчас 

27 января 2017, 08:53
Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Американские ученые впервые смогли создать зародыш организма, в котором сочетаются клетки свиньи и человека. О самых последних разработках сообщает Washington Post.
Для своих исследований ученые использовали свиной зародыш, в который внедрили стволовые клетки человека. Далее зародыш был подсажен свиноматке.
Спустя 

27 января 2017, 08:21
Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

Насекомое возрастом 100 миллионов лет нашли в Мьянме застывшим в куске янтаря. Ученые из Университета штата Орегон исследовали его и описали на страницах издания Cretaceous Research.
Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из 

26 января 2017, 05:27
18-19 января жители четырёх районов Самары могут сделать запасы святой воды, не выходя из квартир

18-19 января жители четырёх районов Самары могут сделать запасы святой воды, не выходя из квартир

На насосно-фильтровальной станции № 2 проведен обряд освящения.
Ежесуточно НФС №2 подаёт в квартиры самарцев около 200 тысяч кубометров воды. Предприятие обслуживает Кировский и Промышленный районы, частично - Красноглинский и Советский. Обряд освящения воды в полдень 18 января провёл протоиерей 

18 января 2017, 10:42
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Испанские ученые определили, что беременность оказывает долгосрочный эффект на мозг женщины, изменяя его структуру и способствуя лучшей заботе о ребенке. В результате исследования при помощи МРТ 45 женщин, 25 из которые были беременны, ученые из Барселоны установили, что в такой 

20 декабря 2016, 11:43
Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые из Университета Макгилла подсчитали протяженность береговой линии всех озер на Земле и определили, что в общей сложности они содержат около 180 тысяч кубических километров воды. Этот объем может покрыть всю сушу почти полутораметровым водным слоем.
Всего на планете 

16 декабря 2016, 11:53
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В Самаре 39 домов остались без воды из-за пива

В четверг, 1 декабря, 39 домов на улице Воронежской в Самаре остались без воды. Лопнула труба, над которой незаконно возвели торговый павильон по продаже пива, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Авария произошла по адресу: Воронежская, 139а, где проходит водопроводная труба 

2 декабря 2016, 12:24
Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант 

1 декабря 2016, 12:46
Ученые: даже короткий отказ от занятий спортом вредит мозгу

Ученые: даже короткий отказ от занятий спортом вредит мозгу

Ученые говорят, что систематические занятия физкультурой и спортом приносят пользу для головного мозга человека. Даже отказ на 10 дней от физических упражнений может негативно повлиять на работу мозга. Такой вывод сделали американские исследователи в результате серии экспериментов со здоровыми людьми 

31 августа 2016, 04:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна