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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

10 июля 2017, 09:00
Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

7 июля 2017, 09:39
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура 

3 июля 2017, 01:30
Возле Самары стало слишком много воды

Возле Самары стало слишком много воды

Волга показала новый рекорд. В минувшие три дня уровень воды в реке только поднимался. С 24 по 26 июня синоптики зарегистрировали следующие показатели – 29,85 метра, 29,97 и 30,2 метра.

На Саратовском водохранилище у города Самара в районе речного 
27 июня 2017, 11:00
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Ученые установили, какими напитками не следует утолять жажду. Как подтвердила последняя серия экспериментов, предпочитаемые многими сладкие газированные напитки лишь на непродолжительный период избавляют от сухости во рту, а затем жажда наступает с новой силой.
Не подойдет для насыщения влагой и 

23 июня 2017, 06:07
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

В четверг, 8 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что две фуры пытались проехать по Жигулевской ГЭС, проезд по которой ограничен. С 10 мая по 30 ноября машины общей массой более 3,5 тонны могут ездить по участку от 943 до 
8 июня 2017, 02:49
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
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