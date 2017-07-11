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Легендарную «Волгу» попытаются возродить
Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а …
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10 июля 2017, 09:00
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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом
В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. …
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7 июля 2017, 11:14
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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Что угрожает самарцам на пляжах?
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6 июля 2017, 05:50
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Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?
Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …
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3 июля 2017, 01:30
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Возле Самары стало слишком много воды
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27 июня 2017, 11:00
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Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная
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26 июня 2017, 11:14
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Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду
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23 июня 2017, 06:07
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Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»
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8 июня 2017, 02:49
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото
Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной …
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12 мая 2017, 07:00
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Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта
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10 мая 2017, 04:33