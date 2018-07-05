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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
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25 июня 2018, 02:42
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей
«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь …
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18 июня 2018, 01:38
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1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах
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27 апреля 2018, 11:58
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Самара стала участником Всероссийского парада коммунальной техники
В минувшие выходные Самара присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники. Акция инициирована федеральным Министерством строительства и ЖКХ, чтобы показать готовность коммунальных служб к зимнему сезону и рассказать жителям о работе сотрудников этой сферы.
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26 сентября 2017, 10:08
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В 2017 году жители области сдали на капремонт около 2,5 млрд рублей
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6 сентября 2017, 02:36
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В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями
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30 августа 2017, 12:50
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Долги за тепло превысили 7,4 млрд рублей
Потребители тепловой энергии в Самарской области должны основному поставщику - самарскому филиалу компании "ЭнергосбытТ Плюс" 7 миллиардов 400 миллионов рублей. За год эта сумма выросла на 4,5%.
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16 августа 2017, 03:07