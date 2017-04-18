По прогнозам ученых, в 2017 году с нашей планетой может столкнуться небесное тело гигантских размеров. Об этом рассказывает The Mirror.
По информации издания, международная группа специалистов нашла в космосе объект, который на большой скорости направляется к Земле. Согласно предварительным расчетам, столкновение может случиться 12 октября.
Последствия окажутся катастрофическими, продолжает издание. В результате озоновый слой может быть полностью уничтожен. Это вызовет изменение климата и гибель всего живого.
Впрочем, озвученный сценарий является далеко не первым в своем роде. Предыдущий «апокалипсис» вследствие космической катастрофы предсказывали осенью 2015 года.
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