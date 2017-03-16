Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии узнали, о чем думают младенцы в процессе сновидений. Как выяснилось, в это время малыши продолжают изучать окружающий их мир на основе сведений, полученных в непродолжительные периоды бодрствования.

Фонд Марсдена представил ученым грант в …