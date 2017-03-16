Американские ученые сравнили сексуальную активность нынешнего молодого поколения и людей, родившихся до 1980 года. В процессе исследований они выяснили, что сегодняшняя молодежь очень разборчива в выборе партнера и более склонна к моногамии, в отличие от старших.
По словам ученых, большинство юношей и девушек в настоящее время отдают предпочтение продолжительным отношениям, а не однодневным встречам, планируя в перспективе создать семью. Беспорядочные половые связи, отличавшие эпоху так называемой «сексуальной революции», ушли в прошлое, утверждают ученые.
Сейчас люди гораздо чаще заключают брак осознанно. При этом они принимают все минусы и плюсы своих партнеров, резюмируют эксперты.
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