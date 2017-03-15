Ученые NASA рассказали, что секс и репродукция человека в условиях невесомости весьма проблематичны. Такое умозаключение они сделали после изучения влияния гравитации на мышей, а также попытке исследователя в ходе одного из экспериментов совершить поцелуй при аналогичных обстоятельствах.
Актуальность этой темы возникла при анализе различных нюансов вероятной колонизации Марса. Как отмечают в NASA, попыток осуществить половой акт в условиях гравитации пока не было. Вместе с тем, попытка поцелуя в симуляторе условий невесомости оказалась неудачной.
Ученые считают, что следствием секса в космосе может стать развитие морской болезни. О влиянии невесомости на репродукцию грызунов говорит прекращение у них овуляции. Эксперты не исключают, что и у людей вполне вероятна трудность с наступлением беременности при отсутствии гравитации.
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