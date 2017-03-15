В России стартовал набор космонавтов для полета на Луну В России начался новый набор в отряд космонавтов для экспедиции на Луну. Об этом информирует сайт «Роскосмоса».

Набор будет вестись до конца 2017 года. Итоги подведут в декабре. Выбор остановят на шести-восьми кандидатах для космического путешествия.

Претендентам будет нужно преодолеть …