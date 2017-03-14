Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По словам бывшего представителя космического агентства, два спутника столкнулись в результате влияния НЛО. Как отмечается, эти сведения держались в тайне от широкой общественности все эти годы. По словам специалиста, виновниками столкновения российского спутника «Космос» и американского космического аппарата «Иридиум», которое имело место в 2009 году над Таймыром, были представители внеземной цивилизации.
Примечательно, что аппараты двигались по разным орбитам. Столкновение было внезапным, а удар таким сильным, что аппараты разлетелись на мелкие обломки.
Результаты расследования произошедшего спецкомиссией были засекречены. По данным зарубежных СМИ, NASA также скрывает присутствие инопланетян на Луне.
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