Американские ученые заявляют, что нашли веские свидетельства существования инопланетян. Гарвардские астрофизики озвучили теорию, согласно которой интенсивный всплеск радиоволн может доказывать инопланетное существование, сообщают зарубежные информагентства.
Быстрые всплески радиоволн – это единичные волны радио-происхождения, которые регистрируются специальными приборами. Именно такой тип радиоволн может быть характерен для инопланетных цивилизаций.
Подобные всплески, рассуждают специалисты, могут являться «утечкой» из инопланетных передатчиков, отправляющих сигналы космическим зондам за пределами нашей галактики. В качестве косвенного доказательства ученые из США отмечают, что эти всплески несут в себе очень мощные импульсы, которые распространяются на гигантские расстояния. Это ставит под большое сомнение их земное происхождение и говорит о действиях инопланетного разума.
Напомним, что первые всплески радиоволн были зафиксированы в 2007 году. До сих пор исследователи не смогли выработать единую точку зрения об их происхождении.
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