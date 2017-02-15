12
28
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             888888                 888     888             d888    888    
               "88b                 888     888            d8888    888    
                888                 888     888              888    888    
 88888b.        888  88888b.d88b.   888     888  888  888    888    888888 
 888 "88b       888  888 "888 "88b  888     888  `Y8bd8P'    888    888    
 888  888       888  888  888  888  888     888    X88K      888    888    
 888 d88P       88P  888  888  888  Y88b. .d88P  .d8""8b.    888    Y88b.  
 88888P"        888  888  888  888   "Y88888P"   888  888  8888888   "Y888 
 888          .d88P                                                        
 888        .d88P"                                                         
 888       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые рассказали о первых мгновениях жизни сверхновой звезды

Ученые рассказали о первых мгновениях жизни сверхновой звезды

Как сообщает Nature Physics, ученые впервые смогли зафиксировать вспышку сверхновой звезды в первые часы после ее возникновения. Первая фаза данного процесса характеризуется выделением гигантского объема энергии.
По словам ученых, рождение сверхновой звезды можно наблюдать даже из другого конца Вселенной. Впрочем, 

14 февраля 2017, 05:21
Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне 

14 февраля 2017, 04:39
Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Ученые из Соединенных штатов обнародовали фотографии астероида 2017 BQ6, который проследовал мимо нашей планеты 7 февраля. Этот космический объект имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси.
Снимки 2017 BQ6 были сделаны обсерваторией Голдстоун в Южной Калифорнии. На них различимы 

14 февраля 2017, 11:43
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса 

10 февраля 2017, 05:11
Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.

Дождливая осень, снежная зима и 

9 февраля 2017, 02:44
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
Под Самарой проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе после крупной аварии

Под Самарой проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе после крупной аварии

В среду, 18 января, произошла авария на одном из предприятий под Самарой. В 15:47 в МЧС поступило сообщение об утечке газа в Волжском районе, рядом с селом Верхняя Подстепновка, передает «Российская газета».

По данным издания, поврежден газопровод диаметром 
19 января 2017, 08:18
МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.
В Самаре любители моржевания уже сделали 

16 января 2017, 04:54
В Самаре ночью сгорели два автомобиля

В Самаре ночью сгорели два автомобиля

В ночь с 1 на 2 января в Самаре случилось 2 пожара, во время которых пострадали автомобили.
Первый инцидент произошел на улице Революционной. Пламя охватило легковушку. Незамедлительно к месту происшествия прибыла пожарные расчеты. Возгорание было потушено через 13 минут.
Второй 

2 января 2017, 04:52
В Самаре на улице Алексея Толстого из горящего дома эвакуировали 5 жильцов

В Самаре на улице Алексея Толстого из горящего дома эвакуировали 5 жильцов

За минувшие сутки в Самарской области произошло шесть пожаров, сообщает региональное управление МЧС России. Два из них зафиксированы в Самарском районе столицы губернии.

Так, 5 сентября, в доме на улице Алексея Толстого произошло возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила 

6 сентября 2016, 12:12
В Самарской области горят поля

В Самарской области горят поля

Жара в Самарском регионе продлится еще как минимум неделю. Сегодня столбик термометра будет подниматься до 36 градусов по Цельсию - и это в тени. В последующие дни он также не будет опускаться ниже 30-ти. При этом в региональных лесах сохраняется 

18 августа 2016, 10:27
В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

Сегодня, 13 мая, в Самаре произошло два крупных пожара. Первый случился в Кировском районе в третьем часу ночи. Горел швейный цех на улице Демократической. Огонь охватил готовые изделия на площади 60 квадратных метров. К месту ЧП направили 30 пожарных и 

13 мая 2016, 10:54
Июль 2015 года стал самым жарким месяцем на Земле за все время наблюдений

Июль 2015 года стал самым жарким месяцем на Земле за все время наблюдений

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США) опубликовало результаты нового мониторинга. Согласно выводам американских ученых, июль текущего года стал самым жарким месяцем за последние 135 лет. Именно столько времени человечество ведет глобальное наблюдение за погодой.
 
Ранее самым теплым июлем был 
21 августа 2015, 01:55
В Самаре за неделю на 5% подорожал лук

В Самаре за неделю на 5% подорожал лук

Минэкономразвития Самарской области опубликовало данные еженедельного мониторинга цен продуктов питания в регионе. Сильнее всего за прошедшие 7 дней подорожал лук – на 5,3%. На втором месте – морковь (4,2%) , на третьем – картофель (3,5%). Незначительно выросли в цене рис, капуста, 

16 февраля 2015, 03:56
В Самарской области изготовят 30 тысяч брошюр с посланиями Меркушкина

В Самарской области изготовят 30 тысяч брошюр с посланиями Меркушкина

Редакция газеты «Волжская коммуна», подконтрольной правительству Самарской области, объявила конкурс по изготовление брошюр с посланием губернатора региона. Цена контракта – 440 тысяч рублей за 30 тысяч экземпляров. То есть каждая из брошюр (60 полос плюс обложка) обойдется бюджету примерно 
26 января 2015, 11:50
За мониторинг публикаций о самарском губернаторе в Интернете заплатят 2 млн рублей

За мониторинг публикаций о самарском губернаторе в Интернете заплатят 2 млн рублей

Редакция газеты «Волжская коммуна», подконтрольной правительству Самарской области, объявила конкурс по поиску подрядчика, которому предстоит отслеживать в Интернете упоминания о деятельности губернатора. Цена контракта – около 2 миллионов рублей. Согласно документации портала госзакупок, исполнителю необходимо каждый день мониторить региональные информационные 

26 января 2015, 04:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна