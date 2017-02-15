Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
По его словам, в настоящее время растут мощности системы приема космической информации в Арктической зоне. Кроме того, намечен запуск новых орбитальных аппаратов для выявления термических аномалий.
В ноябре прошлого года МЧС РФ и Роскосмос заключили договор по развитию космического мониторинга. Сегодня МЧС является основным заказчиком по ряду направлений внедрения космических технологий.
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