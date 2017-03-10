Бельгийские ученые из Левенского католического университета определили, когда на Земле не останется ни одного человека. По их расчетам, наша планета будет существовать еще пять миллиардов лет, а затем прекратит свое существование вследствие естественных процессов.

При разработке своей теории ученые анализировали …