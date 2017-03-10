Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
В процессе своей работы специалисты задались целью узнать оптимальную дозу витамина D, синтезируемого в человеческой коже под влиянием дневного света. В Политехническом университете Валенсии напомнили, что в результате воздействия солнечных лучей люди получают витамин D, который благоприятно влияет на организм. При этом ни в коем случае не следует злоупотреблять загаром, чтобы не нанести себе серьезный вред.
Итак, в летний период можно загорать около 10 минут до 13.00 и около 20 минут с 15.00 до 17.00. Зимой время пребывания на солнце можно повысить в два раза, поскольку излучение будет гораздо слабее.
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