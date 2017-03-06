Российский уфолог Алексей Мартин считает, что так называемую Молебскую аномальную зону в этом году посетят инопланетяне. Как утверждается, они уже наведывались на Урал несколько раз с периодичностью в 12-13 лет.
Начиная с 1984 года, в данном регионе ученые отмечали весьма необычные и загадочные явления. Территория, граничащая со Свердловской и Пермской областями, периодически привлекает внимание представителей иных цивилизаций.
Проанализировав накопленную десятилетиями информацию, исследователь выяснил, что именно в Молебском районе в очередной раз высадится инопланетный «десант». Впрочем, следует напомнить, что официальная наука до сих пор опровергает факт существования иноземного разума.
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20 февраля 2017, 03:04
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20 февраля 2017, 11:56
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30 января 2017, 09:31
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1 ноября 2016, 09:20
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22 сентября 2016, 12:43