При исследовании фотографий Луны в Google Earth ученые нашли загадочный объект в небольшом кратере Банкрофт. По мнению уфологов, это может быть вход в подземный бункер, где находятся пришельцы.

Как уточняют исследователи, сам кратер находится на видимой стороне земного спутника. На предлагаемых снимках …