Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими предполагаемого объекта говорят о его рукотворности. Как показывают предварительные расчеты, он меняет скорость движения и траекторию полета способом, не очень характерным для обыкновенных космических объектов.
Этот объект пролетает мимо нашей планеты не в первый раз. Его зафиксировали еще в 1991 году и присвоили наименование «1991 VG». Есть сведения, что он приближался к Земле еще в 1975 году, но тогда, его, якобы, приняли за космическую ракету, запущенную специалистами из Советского Союза.
В этот раз таинственный объект может пролететь мимо Земли в районе Южного полюса. Ученые надеются получить его снимки и детально изучить его природу.
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