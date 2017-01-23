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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

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Уфологи оценили видео заправки корабля НЛО от Солнца

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27 ноября телескоп 
30 ноября 2016, 12:27
В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

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23 ноября 2016, 09:48
Ученые обнаружили вход в подземную базу инопланетян на Луне

Ученые обнаружили вход в подземную базу инопланетян на Луне

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Как уточняют исследователи, сам кратер находится на видимой стороне земного спутника. На предлагаемых снимках 

10 ноября 2016, 05:22
Уфологи обнаружили на Марсе останки медведя гризли

Уфологи обнаружили на Марсе останки медведя гризли

При анализе снимков Марса, которые периодически размещают в Сети специалисты NASA, уфологии якобы рассмотрели на поверхности окаменелые останки американского бурого медведя. Исследователи убеждены, что на одной из фотографий видны именно очертания гризли.
Вместе с тем, ряд экспертов уже поспешил выступить 

1 ноября 2016, 09:20
На Марсе обнаружена древняя японская гробница

На Марсе обнаружена древняя японская гробница

Уфологи изучили снимки Марса, предоставленные агентством NASA, и обнаружили постройку, которая по форме напоминает одну из гробниц на Земле, а именно могильный курган Кофун в Японии. Специалисты предположили, что находка является свидетельством присутствия потомков марсиан среди земного населения.
Многие уфологи 

22 сентября 2016, 12:43
Уфологи нашли на Марсе обломки космического корабля пришельцев

Уфологи нашли на Марсе обломки космического корабля пришельцев

Американские уфологи с помощью телескопов обнаружили на поверхности Марса предметы, похожие на обломки космического корабля пришельцев. По предположению ученых, загадочный объект имеет техногенное происхождение. Сотрудники NASA утверждают, что это всего лишь часть марсианского ландшафта.

Рассмотрев снимки с Марса, многие специалисты уже 

14 сентября 2016, 11:44
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