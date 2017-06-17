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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
Специалисты обратили внимание на большую скорость объекта и хаотичную смену траектории его движения. Пользователи Сети допускают, что аппарат искал оптимальное 

7 июня 2017, 03:40
Самодельный НЛО из Тольятти оснастят двигателем

Самодельный НЛО из Тольятти оснастят двигателем

Создатели деревянной «летающей тарелки», которую строят в селе Подстепки под Тольятти, планируют оснастить  свой самодельный НЛО двигателем. Напомним, каркас аппарата создан из обычных сосновых досок. Диаметр модели около семи метров, высота - 3,5 метра.

Как уже сообщалось ранее, в 
7 июня 2017, 07:00
Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что 

5 июня 2017, 05:14
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой Ford

В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой Ford

В социальных сетях появились фото с места автомобильной аварии, произошедшей вечером во вторник, 9 сентября. Столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Ford. «ДТП, которое сегодня вечером образовало гигантскую пробку в сторону Подстёпок», - пишет пользователь, опубликовавший фото. «Мотоциклист жив», - сообщают 
10 сентября 2014, 09:16
Житель Самарской области осужден за организацию наркопритона

Житель Самарской области осужден за организацию наркопритона

Ставропольский суд вынес приговор жителю села Подстепки Александру Епишкину, который обвинялся в предоставлении помещения под наркопритон, сообщает областная прокуратура.
На территории его бани с марта по апрель текущего года компании людей употребляли запрещенные вещества.
Приговором суда Епишкин признан виновным и 

20 июня 2014, 07:05
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