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Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов
Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
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7 июня 2017, 03:40
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Самодельный НЛО из Тольятти оснастят двигателем
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7 июня 2017, 07:00
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Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО
Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
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5 июня 2017, 05:14
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой Ford
В социальных сетях появились фото с места автомобильной аварии, произошедшей вечером во вторник, 9 сентября. Столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Ford. «ДТП, которое сегодня вечером образовало гигантскую пробку в сторону Подстёпок», - пишет пользователь, опубликовавший фото. «Мотоциклист жив», - сообщают …
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10 сентября 2014, 09:16
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Житель Самарской области осужден за организацию наркопритона
Ставропольский суд вынес приговор жителю села Подстепки Александру Епишкину, который обвинялся в предоставлении помещения под наркопритон, сообщает областная прокуратура.
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20 июня 2014, 07:05