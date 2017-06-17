Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.

Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что …