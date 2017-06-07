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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
Специалисты обратили внимание на большую скорость объекта и хаотичную смену траектории его движения. Пользователи Сети допускают, что аппарат искал оптимальное 

7 июня 2017, 03:40
В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали 

6 июня 2017, 07:05
Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём 
5 июня 2017, 07:46
Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что 

5 июня 2017, 05:14
В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие

В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие

Сегодня, 4 июня, в Тольятти отметили праздник Святой Троицы. Горожане стали участниками массового шествия "Троица. Зеленые святки", которое состоялось в Автозаводском районе. Колонна растянулась на несколько километров.

Грандиозное Троицкое шествие включено в праздничную программу в честь дня города Тольятти. 
4 июня 2017, 06:43
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
Британские ученые считают людей пришельцами

Британские ученые считают людей пришельцами

Профессор университета Кардиффа Чандра Викрамасинг утверждает, что люди появились не на Земле. Их предков забросили сюда пришельцы около 3,5 млн. лет назад.
Различные микроорганизмы, согласно теории, попали на нашу планету вместе с кометой еще раньше. Специалист изложил доказательства своей версии 

29 мая 2017, 09:53
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