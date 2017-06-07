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Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов
Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
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7 июня 2017, 03:40
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В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года
В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали …
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6 июня 2017, 07:05
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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление
В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём …
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5 июня 2017, 07:46
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Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО
Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
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5 июня 2017, 05:14
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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика
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5 июня 2017, 11:03
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В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие
Сегодня, 4 июня, в Тольятти отметили праздник Святой Троицы. Горожане стали участниками массового шествия "Троица. Зеленые святки", которое состоялось в Автозаводском районе. Колонна растянулась на несколько километров.
Грандиозное Троицкое шествие включено в праздничную программу в честь дня города Тольятти. …
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4 июня 2017, 06:43
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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Британские ученые считают людей пришельцами
Профессор университета Кардиффа Чандра Викрамасинг утверждает, что люди появились не на Земле. Их предков забросили сюда пришельцы около 3,5 млн. лет назад.
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29 мая 2017, 09:53