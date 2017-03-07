Ученые из американского космического агентства NASA заявили о старте проекта по обеспечению автономной жизни первых колонизаторов Марса. Финансирование соответствующей программы составило $15 млн.
Перед освоением Красной планеты специалисты собираются создать технологии для выращивания на ней продуктов питания. Кроме того, первых посетителей Марса надо снабдить медикаментами, стройматериалами и прочими вещами первой необходимости без доставки их с Земли, которая будет и дорогостоящей, и продолжительной.
В основе разработки лежит технология перехвата азота, созданная германскими специалистами 100 лет назад. Марсианская атмосфера состоит из углекислого газа, из которого собираются получать азот. Растения будут удобрять биоотходами, применяя специальные замкнутые структуры.
|
Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков
Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
|
7 марта 2017, 04:20
|
Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет
|
7 марта 2017, 03:23
|
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны
Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
|
7 марта 2017, 10:33
|
Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе
|
6 марта 2017, 04:30
|
NASA обнаружило «странные формы жизни»
Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
|
20 февраля 2017, 03:04
|
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут
Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
|
10 февраля 2017, 05:11
|
Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов
Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
|
9 февраля 2017, 03:15
|
Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны
|
8 февраля 2017, 01:57
|
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус
Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
|
3 февраля 2017, 09:38
|
Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца
Ученые из Соединенных Штатов удивлены своим неожиданным открытием. Астронавт Скотт Келли после более 500 суток пребывания на земной орбите выглядит моложе своего брата-близнеца.
|
2 февраля 2017, 12:32