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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Российские ученые расскажут, как улучшить работу мозга с помощью белков

Ученые Томского государственного университета сейчас осуществляют исследования по эффективному использованию белков, выделяемых человеческим организмом при физических нагрузках. Эти белки могут способствовать улучшению мозговой деятельности, а также помочь при лечении ряда недугов.
Сотрудники лаборатории ТГУ, занимающейся космическими разработками, заинтересовались биологически активными 

7 марта 2017, 04:20
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Психологи рассказали, как похудеть без спорта и диет

Ученые из Корнелльского университета убеждены, что вполне реально сбросить лишнюю массу без диет и изнурительных физических упражнений. Для этого следует приобрести полезные продукты и поместить их в холодильнике на самом видном месте.
В итоге, говорят ученые, человек не только станет 

7 марта 2017, 03:23
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
Оказывается, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие для 

7 марта 2017, 10:33
Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе

Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе

Загадочные аналоги метеоритов с Марса говорят о том, что их породы не могли появиться без наличия на поверхности Красной планеты воды в жидком виде. Об этом ученые из университета Невады в Лас-Вегасе рассказали на страницах издания Nature Communications.
В составе 

6 марта 2017, 04:30
NASA обнаружило «странные формы жизни»

NASA обнаружило «странные формы жизни»

Ученые американского космического агентства NASA открыли в мексиканской пещере «странные формы жизни». Речь идет о неизвестных современной науке экстремальных формах организмов, находящихся в кристаллах селенита, сообщает The Telegraph.
Исследователи нашли примерно 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, известные науке родственники 

20 февраля 2017, 03:04
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса 

10 февраля 2017, 05:11
Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
По словам ученых, такие небесные тела могут таить серьезную опасность. На Земле подобные метеориты 

9 февраля 2017, 03:15
Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Исследовательский зонд Curiosity нашел на поверхности Марса таинственные песчаные волны. Как считают ученые NASA, на планете много лет назад мог существовать океан.
Загадочные песчаные волны похожи на барханы в пустынях нашей планеты. Они имеют четкие очертания и хорошо сохраняют форму 

8 февраля 2017, 01:57
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые из Соединенных Штатов удивлены своим неожиданным открытием. Астронавт Скотт Келли после более 500 суток пребывания на земной орбите выглядит моложе своего брата-близнеца.
По словам специалистов, астронавт Скотт Келли после длительных космических полетов оказался моложе на биологическом уровне. Такое умозаключение 

2 февраля 2017, 12:32
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