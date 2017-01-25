Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.
Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием Панспермия говорит, что много лет назад на Красной планете существовали подходящие для жизни условия. Там был кислород, вода и стабильная температура. Но при столкновении с гигантским астероидом часть Марса оторвалась и попала на Землю вместе с ее обитателями.
По словам американских ученых, людей следует считать частью другого мира, несмотря на то, что в наши дни нет веских доказательств этого. Если будут найдены некие марсианские элементы на Земле, то исследователи смогут существенно продвинуться в этой работе.
В свою очередь, английские специалисты говорят, что между Землей и другими небесными телами все время идет обмен органическими материалами. Между космическими объектами пролетает межзвёздная пыль, которая транспортирует организмы и молекулы с одной планеты на другую.
|
Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.
|
25 января 2017, 10:11
|
Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона
Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
|
25 января 2017, 10:09
|
Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли
|
24 января 2017, 05:33
|
Американские ученые исследовали сон россиян
|
24 января 2017, 04:30
|
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь
|
24 января 2017, 10:51
|
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран
Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
|
24 января 2017, 10:10
|
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО
Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
|
23 января 2017, 10:08
|
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе
Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
|
16 января 2017, 11:01
|
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО
Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
|
12 января 2017, 09:14
|
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам
Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
|
10 января 2017, 02:02