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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

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25 января 2017, 10:11
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Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
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25 января 2017, 10:09
Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

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Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще 

24 января 2017, 05:33
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

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В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
В общей сложности изучались сведения по 

24 января 2017, 10:10
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими 

23 января 2017, 10:08
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
Как сообщают зарубежные СМИ, появилось подтверждение того, что люди являются не единственными разумными существами во Вселенной. Впрочем, доказательств по поводу перемещений 

16 января 2017, 11:01
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
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