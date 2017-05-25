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Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

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Гуманоиды вышли из тени: NASA показало фигуру инопланетянина на Марсе

Портал космического ведомства NASA представил уникальный снимок, на котором американские уфологи рассмотрели инопланетянина. Обнаружил загадочные детали исследователь, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.
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Американцы поймали 11 сигналов от инопланетян

Американцы поймали 11 сигналов от инопланетян

Американские ученые из проекта Breakthrough Listen выявили 11 событий, которые можно считать проявлением активной деятельности инопланетной цивилизации. В своей работе специалисты использовали сверхмощные телескопы GBT, Parkes Radio Telescope и Lick Observatory’s Automated Planet Finder.
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21 апреля 2017, 05:05
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
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17 апреля 2017, 11:39
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
Жители США верят в существование инопланетян и тайно на них охотятся

Жители США верят в существование инопланетян и тайно на них охотятся

На протяжении последних 5 лет жители США постоянно фиксируют появление пришельцев на своих территориях. По некоторым данным, на инопланетян даже ведется тайная охота со стороны спецслужб.
Сообщения о появлении инопланетных существ неоднократно возникают от профессиональных уфологов и простых жителей Америки. 

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Полицейский из Великобритании встретился с инопланетянами

Полицейский из Великобритании встретился с инопланетянами

Полицейский из Великобритании рассказал о шокирующей встрече с пришельцами, которая произошла 6 июля. По его словам, он не только заметил инопланетян, но и подошел к ним на довольно близкое расстояние.
Работник правоохранительных органов из города Уолтшир проезжал на своей машине 
16 июля 2016, 07:08
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