На этой неделе на поле в английском графстве Дорсет неожиданно возникли загадочные круги, которые традиционно связали с пришельцами. Местные жители обнаружили таинственные рисунки, которые, как считают многие исследователи, представители иных цивилизаций используют для общения с землянами.
Пока ученые так и не выработали общую позицию по поводу кругов на полях. Одни говорят, что эти рисунки сделаны человеком, их оппоненты твердят о внеземном происхождении изображений. Кстати, в подтверждение второй версии отмечается, что колоски на таких кругах не ломаются, а аккуратно прижимаются к земле. Как еще подмечено, изображения созданы с ювелирной точностью, которой простой человек не смог бы достичь.
Кстати, в день обнаружения на поле графства Дорсет кругов исследователи обнаружили на KIC 8462852 очередное снижение яркости, что было расценено как «послание инопланетян». Сейчас наблюдатели фиксируют характеристики и спектры новой серии мерцаний космического объекта.
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