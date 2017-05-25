Полицейский из Великобритании рассказал о шокирующей встрече с пришельцами, которая произошла 6 июля. По его словам, он не только заметил инопланетян, но и подошел к ним на довольно близкое расстояние.

Работник правоохранительных органов из города Уолтшир проезжал на своей машине …