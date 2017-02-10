Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян Ученые из Соединенных Штатов определили, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с жителями Земли. Они говорят, что большую часть существования нашей планеты она представлялась необитаемой космическим существам.

По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были …