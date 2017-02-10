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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

К Земле направляется таинственная «зеленая» комета. По утверждению ученых из Соединенных Штатов, ее отличием является необычное свечение, вызванное испарением определенных веществ.
Комета 45Р наблюдается в окрестностях Солнца с промежутком в пять лет. Она постепенно меняет свои габариты и скорость перемещения. 

10 февраля 2017, 09:52
Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
По словам ученых, такие небесные тела могут таить серьезную опасность. На Земле подобные метеориты 

9 февраля 2017, 03:15
Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с французскими учеными создали каталог RCSED, в котором собрана информация о 800 тыс. галактик. Об рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Это самый большой в мире однородный набор данных для галактик.
В 

9 февраля 2017, 10:31
Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Исследовательский зонд Curiosity нашел на поверхности Марса таинственные песчаные волны. Как считают ученые NASA, на планете много лет назад мог существовать океан.
Загадочные песчаные волны похожи на барханы в пустынях нашей планеты. Они имеют четкие очертания и хорошо сохраняют форму 

8 февраля 2017, 01:57
Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые из Соединенных Штатов определили, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с жителями Земли. Они говорят, что большую часть существования нашей планеты она представлялась необитаемой космическим существам.
По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были 

8 февраля 2017, 10:09
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые из Соединенных Штатов удивлены своим неожиданным открытием. Астронавт Скотт Келли после более 500 суток пребывания на земной орбите выглядит моложе своего брата-близнеца.
По словам специалистов, астронавт Скотт Келли после длительных космических полетов оказался моложе на биологическом уровне. Такое умозаключение 

2 февраля 2017, 12:32
NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

Ученые NASA нашли на поверхности Марса гигантские структуры размером с 16-этажный дом и прочие загадочные объекты. Об этом сообщает издание The Sun.
Обнаруженным образованиям дали наименование «ломаные гребни». Их отличает оригинальная структура с острыми краями. Многие гребни напоминают острые лезвия 

1 февраля 2017, 10:03
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях 

17 января 2017, 05:26
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