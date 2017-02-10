Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса угрожает большая опасность. Достаточно вспомнить о вулканическом плато Тарсис с многочисленными кратерами, которое находится возле экватора этой планеты. Марс систематически подвергается атакам метеоритов из-за своей тонкой атмосферы. Ее слой не спасает от падения различных космических объектов. В отличие от Земли, он в 100 раз тоньше, и это влечет если не прямое падение объектов, то их раздробление.
Ученые отмечают, что среда обитания тут не герметична, а это угрожает жизни первых колонистов. Сейчас специалисты NASA сосредоточились на сборе данных о частоте падения различных космических тел на поверхность Марса.
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