Более полутора тонн кокаина вынесло на пляж французского курортного города в коммуне Мимизан. Пакеты с наркотиками нашли военные, рассказывают зарубежные агентства.
По предварительной информации, кокаин оказался на пляже после того, как лодки наркоторговцев потерпели крушение. Причем, задержание преступников представителями местных силовых структур произошло раньше обнаружения преступного груза.
Как сообщается, в числе спасенных тонувших злоумышленников были семеро граждан Греции. Еще троих наркоторговцев поймали на берегу.
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