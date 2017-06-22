У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа



Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не … В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали , что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не