Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре он не участвовал. Только смотрел. Адвокат обвиняемого просил отпустить его на свободу под подписку о невыезде.
Как уже рассказывала ТЕРРА, следственный комитет России считает причастными к преступлению пятерых. Согласно материалам дела, молодые люди напали на семейную пару ради наживы - забрали три золотые цепочки и банковские карты. Обоим супругам наносили удары топором по голове. Полицейский до сих пор находится в больнице. По ходатайству следствия все пятеро арестованы на 1 месяц и 26 дней.
В итоге служители Фемиды встали на сторону обвинения и оставили Ятсуненко под стражей. В этот же день арест пыталась обжаловать и студентка "РЕАВИЗ" Кристина Чистякова. По оперативным данным, у девушки нападавшие прятались и хранили похищенное. Ей предъявлено обвинение в укрывательстве. В таком случае содержание под стражей, по словам адвоката, не предусмотрено. Однако суд оставил решение без изменений.
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