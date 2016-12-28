Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли денежные средства и в какой сумме – это полицейским еще предстоит установить, так же как и личность грабителя, для чего правоохранители просматривают записи камер видеонаблюдения данного отделения банка.
Известно, что в корпус платежного терминала предварительно был закачан газ, после чего преступник осуществил взрыв. Возможный риск предвкушаемым «барышом» не остановил грабителя, который, вероятно, был хорошо знаком с устройством банкомата.
Отметим, что это уже не первый случай ограбления с использованием газа. Сотрудникам полиции в мае уходящего года удалось задержать сразу шестерых злоумышленников в тот момент, когда они закачивали газ в оборудование. В июне оказались подорванными три терминала, откуда похитители извлекли более двух миллионов рублей.
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