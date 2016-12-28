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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. 

26 декабря 2016, 07:12
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан 

23 декабря 2016, 04:16
В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

В Тольятти мужчина ради денег пытал свою мать раскаленным утюгом

Беспрецедентное преступление произошло в квартире дома на улице Жукова в Автограде. 63-летнюю жительницу Тольятти пытали раскаленным утюгом ради денег.
Стражей порядка вызвал старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить и стал свидетелем жуткой картины. Как выяснилось, на мать напал брат 

22 декабря 2016, 01:04
В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
 
Одним из соучастников преступления стала работница банка, имевшая доступ к информации о потенциальной жертве. Злоумышленники изготовили поддельный паспорт на имя 

10 декабря 2016, 03:31
В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

Самарские полицейские раскрыли попытку ограбления салона сотовой связи. Инцидент произошел в вечернее время в Железнодорожном районе на улице Спортивной, сообщили в четверг, 12 октября, в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, услышали звук бьющегося стекла. 

13 октября 2016, 05:43
В Самаре разыскивают ограбившего ювелирный магазин мужчину

В Самаре разыскивают ограбившего ювелирный магазин мужчину

В среду, 5 октября, в полицию Самары по номеру «020» поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина. Инцидент произошел в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В салон на улице Спортивной зашел неизвестный мужчина. Он попросил у женщины-продавца 

6 октября 2016, 11:14
Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области

Три человека погибли и один госпитализирован с контузией после вчерашнего взрыва в Ленинградской области

Три человека погибли, еще один госпитализирован с контузией в результате взрыва, который прогремел накануне в Ленинградской области. Все они трудились в компании "Самара-ВзрывТехнологии", подтвердили корреспондентам "ТЕРРЫ" в офисе предприятия.
ЧП произошло на полигоне в поселке Туганы, где сотрудники компании "Самара-ВзрывТехнологии" 

29 сентября 2016, 03:00
Взрыв на полигоне унес три жизни

Взрыв на полигоне унес три жизни

Три человека погибли, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами в результате взрыва в Ленинградской области, сообщают федеральные СМИ. ЧП произошло накануне на полигоне в районе поселка Туганы, где, по предварительным данным, занимались утилизацией боеприпасов сотрудники компании Самара-Взрывтехнологии.
Сегодня утром от 

29 сентября 2016, 10:25
В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

По предварительным данным, в селе Тимяшево 25-летний мужчина постучался в дом к пенсионерке и попросил воды. Женщина пустила его. После этого мужчина сначала изнасиловал ее, а потом украл золотое кольцо с мобильным телефоном и убежал. Пострадавшая позвонила в полицию и 

28 сентября 2016, 03:01
Сотрудник завода «Тольяттикаучук» ответит за смерть рабочего

Сотрудник завода «Тольяттикаучук» ответит за смерть рабочего

Следственный комитет региона направил в Центральный районный суд Тольятти уголовное дело о ЧП на заводе «Тольяттикаучук». Как уже сообщала ТЕРРА, по версии следствия, в сентябре прошлого года двое рабочих были в помещении, где стояла факельная установка. Из-за попадания паров газа 
17 августа 2016, 08:09
При взрыве в котловане в центре Москвы пострадали три человека

При взрыве в котловане в центре Москвы пострадали три человека

ЧП случилось в центре российской столицы на Госпитальной улице в ночь с 14 на 15 июля. По предварительной версии, в котловане произошел взрыв, вероятно вызванный повреждением кабеля. Вследствие инцидента пострадали три человека.
Согласно информации специалистов управления кабельной сети, хлопок мог 

15 июля 2016, 01:48
В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, момент совершения преступления был 

2 июня 2016, 12:45
В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

Саратовские информагентства рассказали о происшествии в Заводском районе областной столицы. Все случилось на проспекте Энтузиастов сегодня в районе четырех часов утра. Согласно предварительным сведениям, неизвестные произвели взрыв банкомата, заложив под него селитру и запустив газ. В итоге произошло то, чего 
6 апреля 2016, 01:43
В Новосибирске грабители взломали банкомат и завладели 7 млн рублей

В Новосибирске грабители взломали банкомат и завладели 7 млн рублей

Это случилось в Кировском районе Новосибирска. Накануне, незадолго до полуночи, злоумышленники взломали банкомат на улице с праздничным названием "Новогодняя" и похитили оттуда 7 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают личности подозреваемых в ограблении. Как и полагается в таких случаях, 
9 февраля 2016, 11:04
В жилом доме Екатеринбурга взорвали банкомат Сбербанка

В жилом доме Екатеринбурга взорвали банкомат Сбербанка

Инцидент произошел на ул. Байкальской 18 августа около трех часов ночи. Злоумышленники взорвали банкомат Сбербанка России и похитили некоторую часть денег, которые были в аппарате. Точная сумма похищенного будет известна позднее.

Несмотря на то что банкомат находился в жилом 
18 августа 2015, 01:58
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