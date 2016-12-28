В среду, 5 октября, в полицию Самары по номеру «020» поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина. Инцидент произошел в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В салон на улице Спортивной зашел неизвестный мужчина. Он попросил у женщины-продавца …