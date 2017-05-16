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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и 

8 мая 2017, 02:22
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за 

28 апреля 2017, 03:20
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и 

8 апреля 2017, 12:00
19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

Полиция Самары раскрыла кражу, которая произошла в октябре прошлого года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, пенсионерка сняла 5 тысяч рублей в одном из торговых центров Кировского района, забрала ТОЛЬКО карточку и спокойно ушла. Через некоторое 
22 января 2017, 02:45
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, момент совершения преступления был 

2 июня 2016, 12:45
В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

Саратовские информагентства рассказали о происшествии в Заводском районе областной столицы. Все случилось на проспекте Энтузиастов сегодня в районе четырех часов утра. Согласно предварительным сведениям, неизвестные произвели взрыв банкомата, заложив под него селитру и запустив газ. В итоге произошло то, чего 
6 апреля 2016, 01:43
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