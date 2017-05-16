В Нягани (ХМАО) стражи порядка задержали горе-грабителя, который уничтожил пламенем купюры при попытке взлома банкомата. По сведениям сыщиков, 41-летний россиянин, имевший большие материальные проблемы, задумал вскрыть банкомат посредством газорезательного оборудования.
Злоумышленник через окно проник в одно из помещений местной больницы, в котором стоял банкомат, и приступил к реализации своих преступных намерений. В результате его действий начался пожар.
В итоге пламя уничтожило свыше миллиона рублей. Грабитель стал задыхаться от дыма, бросил инструмент и скрылся бегством.
Впрочем, через некоторое время он был вычислен и задержан. Возбуждено дело по статье «Покушение на совершение кражи».
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