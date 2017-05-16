В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на …