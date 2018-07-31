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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка
Олег Поздняков поведал в "Фейсбуке" про курьёзные подводные камни, с которыми могут столкнуться клиенты Сбербанка. "Никогда у меня не было сберовской карты и заводить ее не собирался", - пишет автор.
"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать …
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26 июля 2018, 05:56
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком
Татьяна Иванова предупредила в "Фейсбуке", в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком.
"Уже третий месяц подряд он блокирует мои собственные денежные средства в одно и то же время по дате. Так не просто блокирует, а ещё и …
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25 июля 2018, 06:22
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В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?
Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?
"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 …
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18 июля 2018, 11:11
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Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат
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16 мая 2017, 05:32
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19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы
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22 января 2017, 02:45
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В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа
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28 декабря 2016, 03:19
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В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат
Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
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2 июня 2016, 12:45