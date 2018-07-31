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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка

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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка

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"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать 
26 июля 2018, 05:56
Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги 
26 июля 2018, 01:13
В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком

В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком

Татьяна Иванова предупредила в "Фейсбуке", в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком.

"Уже третий месяц подряд он блокирует мои собственные денежные средства в одно и то же время по дате. Так не просто блокирует, а ещё и 
25 июля 2018, 06:22
В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?

В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?

Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?

"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 
18 июля 2018, 11:11
Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

41-летний злоумышленник, имевший большие материальные проблемы, задумал совершить преступление при помощи газорезательного оборудования.
16 мая 2017, 05:32
19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

Полиция Самары раскрыла кражу, которая произошла в октябре прошлого года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, пенсионерка сняла 5 тысяч рублей в одном из торговых центров Кировского района, забрала ТОЛЬКО карточку и спокойно ушла. Через некоторое 
22 января 2017, 02:45
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, момент совершения преступления был 

2 июня 2016, 12:45
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