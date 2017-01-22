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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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19 января 2017, 11:56
Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

17 января 2017, 05:17
В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций

В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа

Сегодня в 4 часа ночи дерзкому нападению подверглось одно из отделений банка на Волоколамском шоссе. Неизвестный осуществил взрыв банкомата при помощи газа, что позволило грабителю похитить кассеты с деньгами и скрыться.
Факт взлома уже подтвержден правоохранительными органами Москвы. Похищены ли 

28 декабря 2016, 03:19
В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат

Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, момент совершения преступления был 

2 июня 2016, 12:45
В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

В Саратове преступники пытались взорвать банкомат

Саратовские информагентства рассказали о происшествии в Заводском районе областной столицы. Все случилось на проспекте Энтузиастов сегодня в районе четырех часов утра. Согласно предварительным сведениям, неизвестные произвели взрыв банкомата, заложив под него селитру и запустив газ. В итоге произошло то, чего 
6 апреля 2016, 01:43
В Новосибирске грабители взломали банкомат и завладели 7 млн рублей

В Новосибирске грабители взломали банкомат и завладели 7 млн рублей

Это случилось в Кировском районе Новосибирска. Накануне, незадолго до полуночи, злоумышленники взломали банкомат на улице с праздничным названием "Новогодняя" и похитили оттуда 7 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают личности подозреваемых в ограблении. Как и полагается в таких случаях, 
9 февраля 2016, 11:04
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