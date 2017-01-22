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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
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17 января 2017, 05:17
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В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"
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16 января 2017, 06:14
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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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11 января 2017, 04:57
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В Москве совершено еще одно ограбление банкомата с помощью газа
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28 декабря 2016, 03:19
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В Уфе неизвестный мужчина взорвал банкомат
Преступление было совершено в районе четырех часов утра. Злоумышленник, личность которого пока неизвестна, взорвал банкомат на улице Алтайской в башкирской столице. Информацию об этом распространили сначала региональные СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах.
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2 июня 2016, 12:45
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В Саратове преступники пытались взорвать банкомат
Саратовские информагентства рассказали о происшествии в Заводском районе областной столицы. Все случилось на проспекте Энтузиастов сегодня в районе четырех часов утра. Согласно предварительным сведениям, неизвестные произвели взрыв банкомата, заложив под него селитру и запустив газ. В итоге произошло то, чего …
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6 апреля 2016, 01:43
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В Новосибирске грабители взломали банкомат и завладели 7 млн рублей
Это случилось в Кировском районе Новосибирска. Накануне, незадолго до полуночи, злоумышленники взломали банкомат на улице с праздничным названием "Новогодняя" и похитили оттуда 7 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают личности подозреваемых в ограблении. Как и полагается в таких случаях, …
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9 февраля 2016, 11:04