Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан по горячим следам. Суд Промышленного района отправил его на 10 лет в колонию строгого режима, но перед этим киллер рассказал о других лицах, причастных к организации убийства. Как выяснилось, пистолет ТТ, из которого был застрелен Андрей Еремеев, прошёл как минимум через три пары рук, прежде чем попасть к исполнителю.
На скамье подсудимых оказались Александр Лукьянов, Андрей Перегудов и Юрий Сабаев. Последний известен как бизнесмен и учредитель фирм "Бастион+" и "Авеню". Мужчин обвинили в пособничестве убийству по найму, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.
20 декабря уходящего года суд присяжных признал их виновными по каждой из статей. Также, как и киллер, соучастники преступления отправятся в колонию строгого режима. Перегудов проведёт за колючей проволокой 13 лет, Сабаев - 14, Лукьянов - 16. Личность заказчика, который заплатил за ликвидацию Андрея Еремеева 1 миллион рублей, до сих пор не установлена.
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