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По версии следствия, обокрасть начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену решили еще в самарском магазине "Удача" рядом со сквером Калинина.
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Чрезвычайное происшествие случилось у дома по улице Физкультурной в областной столице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Согласно существующей версии, трижды судимый 30-летний самарец облил свою жену бензином и угрожал поджечь.
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
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17 декабря 2016, 10:03
Подозреваемые в нападении на семью самарского полицейского арестованы

Подозреваемые в нападении на семью самарского полицейского арестованы

Арестованы пятеро подозреваемых в покушении на начальника отрадненской полиции и убийстве его жены Сегодня следователи потребовали отправить всех подозреваемых в СИЗО почти на два месяца - на 1 месяц и 26 дней. Рассмотрение ходатайств об аресте проходило в закрытом режиме. 
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Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Девушка травмировала молодого человека в день своего рождения. Инцидент произошёл 15 июня на волжском пляже.
Во время распития спиртных напитков между Алёной Плехановой и одним из её знакомых возникла ссора. Девушка схватила шампур и ударила оппонента в грудь. Острие инструмента 

16 декабря 2016, 04:53
В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

Сейчас одновременно три судьи рассматривают просьбы следствия об аресте пяти подозреваемых. Силовики настаивают на заключении под стражу на два месяца 4 мужчин и одной женщины. По версии следствия, они выбрали жертв еще в магазине, проследили за ними до дома, позвали 

16 декабря 2016, 02:54
В Самарской области раскрыли нападение на офицера полиции и убийство его жены

В Самарской области раскрыли нападение на офицера полиции и убийство его жены

Пятеро жителей Самарской области задержаны по подозрению в нападении на офицера полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены Екатерины.

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В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
Прокуратура требует реального заключения для предполагаемых убийц тольяттинского бизнесмена

Прокуратура требует реального заключения для предполагаемых убийц тольяттинского бизнесмена

В Самарском областном суде прошли прения по делу об убийстве тольяттинского предпринимателя Михаила Садчикова. Согласно материалам дела, его застрелили в июне 2013 года, когда тот подходил к своему автомобилю. Киллер выстрелил в мужчину не менее 8 раз. По версии следствия, 

10 октября 2016, 07:06
Дело о заказном убийстве тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова рассматривали в областном суде

Дело о заказном убийстве тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова рассматривали в областном суде

По данным следствия, за "мокрое" дело киллер получил от нанимателя 215 тысяч рублей.
41-летний тольяттинский бизнесмен Михаил Садчиков был убит 6 июня 2013 года, когда направлялся к своему автомобилю. Киллер выстрелил в мужчину не менее 8 раз. По версии следствия, 

4 октября 2016, 04:37
Самарчанка «заказала» полицейскому за 2 тысячи рублей убийство бывшего любовника

Самарчанка «заказала» полицейскому за 2 тысячи рублей убийство бывшего любовника

В Самаре 28-летняя женщина решила убить бывшего сожителя. Но осуществить преступный замысел она собиралась, естественно, чужими руками. В полицию поступила информация, что обиженная возлюбленная ищет исполнителя, который взялся бы за денежное вознаграждение совершить убийство.
 
Сотрудники ОВД организовали злоумышленнице встречу 
23 июня 2016, 10:58
В Самаре обвиняемых по делу об убийстве казака Андрея Еремеева ждет суд присяжных

В Самаре обвиняемых по делу об убийстве казака Андрея Еремеева ждет суд присяжных

Андрея Еремеева, боксёра, судью детских и юношеских соревнований, заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества расстреляли у собственного дома в январе прошлого года. Тогда по горячим следам удалось задержать исполнителя - Михаила Полатбекова. Его суд Промышленного района Самары уже
9 февраля 2016, 04:58
В Самаре отдали под суд предполагаемого убийцу члена ОПГ и атамана Андрея Еремеева

В Самаре отдали под суд предполагаемого убийцу члена ОПГ и атамана Андрея Еремеева

Сегодня, 17 декабря, стало известно о передаче в Самарский областной суд дела об убийстве заместителя атамана Самарского казачьего общества, боксера и бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева. Напомним, мужчину застрелили в январе этого года около своего дома на улице Солнечной. На исполнителя 
17 декабря 2015, 09:11
Бизнесмен-нефтяник обвиняется в заказе убийства бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева

Бизнесмен-нефтяник обвиняется в заказе убийства бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева

Сегодня, 25 марта, об этом на пресс-конференции заявил руководитель следственного комитета Валерий Самодайкин. Он сообщил о задержании предполагаемого заказчика убийства казака, боксера и бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева. Им оказался бизнесмен-нефтяник. Имя следствие не раскрывает. Как пояснил Самодайкин, преступление связано 
25 марта 2015, 01:10
В Самаре раскрыто громкое заказное убийство

В Самаре раскрыто громкое заказное убийство

Как уже сообщала "ТЕРРА", в конце января во дворе своего дома на улице Солнечной был расстрелян 42-летний, официально безработный заместитель окружного атамана Самарского казачьего общества, мастер спорта Андрей Еремеев. Его жизнь, как выяснилось, заказчики убийства оценили в 750 тысяч рублей. 

16 февраля 2015, 05:30
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