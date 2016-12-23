В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции Сейчас одновременно три судьи рассматривают просьбы следствия об аресте пяти подозреваемых. Силовики настаивают на заключении под стражу на два месяца 4 мужчин и одной женщины. По версии следствия, они выбрали жертв еще в магазине, проследили за ними до дома, позвали …