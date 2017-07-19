За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и …