Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки. Погибшей было 22 года. По подозрению в совершении преступления задержан её 23-летний сожитель.
По версии следователей, преступление было совершено на почве ревности. Трагедия случилась в Кинель-Черкасском районе во вторник, 18 июля. Девушка была зарезана.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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