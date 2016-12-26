Жительницу Самары, обвиняемую в приготовлении заказного убийства, хотят отправить на принудительное лечение в психиатрическое медучреждение. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Обвиняемая – 51-летняя женщина. По данным следствия, в апреле 2016 года она …