Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. При этом погиб оказавшийся рядом рабочий. Также на совести подсудимого - покушения на директора ЗАО «Металлоцентр «Арлан-Лада» Андрея Худышева в 2006-ом году и на соучредителя компании «Аритэкс» Булата Мотигуллина в 2008-ом. Все преступления заказные и совершались по указанию лидера ОПГ Сергея Неверова, который сейчас находится в международном розыске. Гонорары за убийства составляли от 2, 5 до 7 тысяч долларов.
Дело рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. Подсудимый свою вину признает полностью. 11 января состоятся прения по делу и возможно судья огласит приговор.
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