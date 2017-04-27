Кто заказал убийство самарского "алкогольного короля" Олега Дергилева, может так и остаться неизвестным. Дальнейшее расследование уголовного дела приостановлено.
Напомним, владельца сети магазинов "Горилка" застрелили в октябре 2013 года по пути на работу. Исполнителей убийства Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина и Максима Колесникова осудили на срок от 15 до 23 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
По версии следствия, это преступление было заказным. За ликвидацию Дергилева Козаеву предложили 200 тысяч долларов. Тот привлек к делу своих приятелей, в том числе Сергея Минченко, который до сих пор находится в розыске.
Дело о заказчике убийства следователи выделили в отдельное производство. И теперь расследование приостановили. При этом в региональном управлении следственного комитета не исключают, что процесс будет возобновлен, так как оперативно-розыскные мероприятия не прекращаются.
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