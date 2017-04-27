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«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято 

19 апреля 2017, 01:09
Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.

По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей 
18 апреля 2017, 11:34
В Самаре вынесли приговор создателю группы RВЕ Андрею Шокину

В Самаре вынесли приговор создателю группы RВЕ Андрею Шокину

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту случайного выстрела во время охоты в председателя правления "Кошелев-банка" Олега Багаева. На скамье подсудимых - создатель группы RВЕ Андрей Шокин. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
 
ЧП произошло в 

14 апреля 2017, 09:17
В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. 

26 декабря 2016, 07:12
Бывшая жена убийцы

Бывшая жена убийцы "алкогольного короля" не смогла добиться вознаграждения за помощь силовикам

Экс-супруга киллера Сергея Козаева, которого суд признал виновным в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева, осталась без вознаграждения за помощь в раскрытии преступления. Кировский районный суд Самары отказал Наталье Анисимовой в иске к компании"Горилка". По ее словам, представители "Горилки" обещали 3 миллиона 

29 ноября 2016, 07:17
Жительницу Самары будут лечить за приготовление заказного убийства знакомой

Жительницу Самары будут лечить за приготовление заказного убийства знакомой

Жительницу Самары, обвиняемую в приготовлении заказного убийства, хотят отправить на принудительное лечение в психиатрическое медучреждение. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Обвиняемая – 51-летняя женщина. По данным следствия, в апреле 2016 года она 

11 октября 2016, 10:15
Бывшей жене киллера

Бывшей жене киллера "алкогольного короля" подбрасывали куклы Вуду

Экс-супруга киллера Сергея Козаева Наталья Анисимова судится с компанией "Горилка". Требует заплатить деньги за дачу показаний на своего мужа и его подельников, которых суд признал виновными в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева.

Представители компании "Горилка", по словам женщины, обещали 3 миллиона 

7 октября 2016, 08:02
В Самаре осудили киллера из банды Невера

В Самаре осудили киллера из банды Невера

Самарский областной суд вынес приговор отцу троих детей тольяттинцу Сергею Агееву, которого обвиняют в заказных убийствах в составе банды Сергея Неверова, известного в криминальных кругах под кличкой Невер. Жертвами преступлений были конкуренты главаря и его подручные, вышедшие из доверия. Подсудимый 

6 июля 2016, 10:44
В Кинеле повторно судят убийцу алкогольного короля Олега Дергилева

В Кинеле повторно судят убийцу алкогольного короля Олега Дергилева

На этот раз киллера Сергея Козаева обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, мужчина незаконно оформил вторую группу инвалидности бессрочно, получал социальные выплаты и компенсации за коммунальные услуги.
"Сергей Козаев, имея 2 группу инвалидности, ежегодно должен был 

15 июня 2016, 04:30
В Самаре убийцам Олега Дергилева дали 76 лет заключения на четверых

В Самаре убийцам Олега Дергилева дали 76 лет заключения на четверых

Самарский областной суд вынес приговор киллерам совладельца сети алкогольных супермаркетов "Горилка" Олега Дергилева.

Никто из обвиняемых свою вину так и не признал. Однако коллегия присяжных посчитала иначе. По мнению народных судей, именно Сергей Козаев застрелил совладельца сети алкогольных магазинов 
8 апреля 2016, 08:05
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