Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс". Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства назовет 40 своих представителей, в числе которых может оказаться фамилия нового секретаря организации. Среди рассматриваемых кандидатов называются гендиректор медиахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев, экс-глава комитета по государственному строительству и законодательству Владимир Плигин и Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. По мнению экспертов Если говорить о Гутеневе, то у него большой авторитет в научном сообществе, ему хорошо знаком реальный сектор промышленности, кроме того, есть большой опыт в работе Общественной палате. Заслугой Гутенева является организация работы общественных советов, а также активная работа в президентском общественном движении ОНФ.
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