Депутаты Госдумы на уходящей неделе работали в регионах, интересы которых они представляют. К первому заму председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому вице-президенту «Союза машиностроителей России» Владимиру Гутеневу избиратели чаще всего обращаются по вопросам экологии, образования и обеспечения жильем.
Жительницу Тольятти Светлану Корнейченко как мать двоих детей беспокоит, что рядом с ее домом в Автозаводском районе нет школы. Она живет в микрорайоне «Велит». Говорит, путь до ближайшего учебного заведения занимает 50 минут пешком. Транспорт не ходит.
Светлана Корнейченко, мама двоих детей:
- Очень многие детки уже сейчас ходят в школу, а вынуждены идти очень далеко. В поддержку строительства новой школы тольяттинцы уже собрали более 200 подписей.
Владимир Гутенев, первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «Союза машиностроителей России»:
- Всегда существует соблазн или застройщиков, или администрации забыть об обязательствах по выполнению нормативов по строительству детских садов, школ. Возьмем это под контроль. Конечно, обязательно должны вырастать детские сады и школы.
А жители самарского поселка Сорокины Хутора борются за сохранение дубовой рощи рядом с местным кладбищем. Они рассказывают, что несмотря на официальное закрытие места захоронения деревья продолжают вырубать, поставили забор. Собственник участка площадью 10 гектаров, половина которого занята погостом, - администрация Самары.
Екатерина Северина, житель г.о. Самара, руководитель инициативной группы граждан:
- Мы боимся, что эти 5 гектаров оставшиеся дубового леса уйдут под кладбище. Министерство природных ресурсов выезжали с проверкой, и они подтвердили, что основное насаждение здесь - это дубы. Возраст их не менее 160 лет.
Владимир Гутенев направит депутатский запрос в мэрию. Кроме того, он посоветовал гражданам и отделению Общероссийского народного фронта выйти с инициативой о включении территории дубовой рощи в зону под названием «зеленый щит» Самары. В соответствии с новым законом это сделает невозможным ее хозяйственное использование.
Владимир Гутенев, первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент «Союза машиностроителей России»:
- Граждане могут выйти с инициативой, сказав, что мы хотим организовать этот лесопарковый зеленый пояс, провести слушания, и в этом случае вот этот участок земли был бы включен в территорию, на которую распространялись бы защитные возможности данного закона.