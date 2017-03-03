Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева На территории Самарской области более 40 санаториев. Один из них - Сергиевские минеральные воды, о бедственном положении которого «ТЕРРА» рассказывала уже не раз. О том, какие варианты возрождения курорта предлагает общественность, шла речь в ходе приема граждан, проведенного Владимиром Гутеневым. В …