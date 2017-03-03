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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс".  Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства 

17 февраля 2017, 07:53
В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро

В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро "Союза машиностроителей России"

Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а 

14 февраля 2017, 07:19
Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева

Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева

На территории Самарской области более 40 санаториев. Один из них - Сергиевские минеральные воды, о бедственном положении которого «ТЕРРА»  рассказывала уже не раз. О том, какие варианты возрождения курорта предлагает общественность, шла речь в ходе приема граждан, проведенного Владимиром Гутеневым.

В 

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Самарец Алексей Транцев вошел в состав Центрального совета ОНФ

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Самарский активист Алексей Транцев вошел в состав Центрального совета Общероссийского народного фронта (ОНФ). Руководитель инклюзивного клуба добровольцев стал первым представителем губернии в руководящем органе движения, созданного по инициативе президента России Владимира Путина.

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Самарская делегация принимает участие в итоговом «Форуме Действий» ОНФ

Сегодня в Москве стартует итоговый "Форум Действий" Общероссийского Народного Фронта. В нем примет участие президент России Владимир Путин.
Одновременно пройдет очередной съезд движения, делегатами которого выступают сопредседатели штабов и руководители исполкомов Народного фронта всех субъектов федерации. По его итогам очень 

22 ноября 2016, 09:54
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