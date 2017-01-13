Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют необходимую для выделения средств информацию в соответствующие органы государственной власти. В 2017 году вступила в действие новелла в законодательстве. Отныне лица, имеющие долги по оплате услуг, денег не получат, рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:
«Если раньше мы платили усредненную сумму от регстандарта по сути всем, независимо от того, оплачивают граждане коммунальные услуги или нет, то сейчас на эту оплату имеют право те граждане, которые произвели оплату ЖКУ».
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