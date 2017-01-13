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Дедушка «главного пассажира» Airbus A321 получит материальную компенсацию

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Льготникам в России все реже выдают лекарства

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Прокуратура: в самарской поликлинике льготников не обеспечили лекарствами

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Фото: mmugp3.ru.
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Самарским детям и льготникам не хватает бесплатных лекарств

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20 ноября 2013, 01:03
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