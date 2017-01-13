Каждая третья авария на самарских дорогах происходит из-за поврежденного асфальтового покрытия … В Самаре плачевная ситуация с качеством дорог. Сотрудники госавтоинспекции уже грозились закрыть ряд улиц из-за их сильного разрушения. В городе начался ямочный ремонт. Но охватить им все трассы не получится. Как следствие, растет число ДТП. С начала года этот показатель