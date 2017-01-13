11
49
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева

Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. 
12 января 2017, 10:10
В блогах: деревня голодает

В блогах: деревня голодает

Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, 
12 января 2017, 09:50
Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, с 1 октября стоимость кубометра 

11 января 2017, 05:38
В блогах: настенный водопад в самарской квартире

В блогах: настенный водопад в самарской квартире

Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники 
11 января 2017, 10:03
В блогах: филиал Урала в Самарской области

В блогах: филиал Урала в Самарской области

Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во 
11 января 2017, 09:50
В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги

К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская 

10 января 2017, 01:40
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки

Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали 
15 июня 2016, 06:16
В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года

В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года

Блогер Владимир Нехорошев "посетил заброшенные места около Безымянского крытого рынка". "Сейчас эти дома подготовлены для сноса и плотно заселены бомжами. Весной здесь случился пожар по причине применения незаконными заселенцами открытого огня для согрева и приготовления пищи. В этом невзрачном 
7 июня 2016, 05:49
В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с 

17 мая 2016, 02:08
В Самаре изуродовали машину неправильно припарковавшейся автоледи, есть фото

В Самаре изуродовали машину неправильно припарковавшейся автоледи, есть фото

Вчера, 14 марта, в соцсетях Самары появились фотографии изуродованной машины «Тойота РАВ 4», припаркованной на газоне на Безымянке. Неизвестные черной краской нанесли нелицеприятные выражения о способе парковке хозяйки автомобиля, передает портал «Прогородсамара». Самарцы активно начали обсуждать подобные действия таких 
15 марта 2016, 11:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна