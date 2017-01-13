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В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева
Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. …
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12 января 2017, 10:10
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В блогах: деревня голодает
Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, …
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12 января 2017, 09:50
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Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре
Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.
Напомним, с 1 октября стоимость кубометра …
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11 января 2017, 05:38
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В блогах: настенный водопад в самарской квартире
Блогер Наталья Маслова рассказала, что "обильные снегопады доставили много хлопот не только жителям города, но и коммунальщикам". "В нашей квартире дома по улице Самарской эти атмосферные явления постоянно проявляются в виде настенных водопадов, причём уже много лет подряд. Сотрудники …
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11 января 2017, 10:03
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В блогах: филиал Урала в Самарской области
Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во …
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11 января 2017, 09:50
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В Самарской области организации ЖКХ неэффективно расходовали деньги
К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская …
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10 января 2017, 01:40
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В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей
В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
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10 января 2017, 09:47
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В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки
Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали …
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15 июня 2016, 06:16
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В блогах: в Самаре снесут офицерскую гостиницу 1942 года
Блогер Владимир Нехорошев "посетил заброшенные места около Безымянского крытого рынка". "Сейчас эти дома подготовлены для сноса и плотно заселены бомжами. Весной здесь случился пожар по причине применения незаконными заселенцами открытого огня для согрева и приготовления пищи. В этом невзрачном …
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7 июня 2016, 05:49
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В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры
Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с …
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17 мая 2016, 02:08
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В Самаре изуродовали машину неправильно припарковавшейся автоледи, есть фото
Вчера, 14 марта, в соцсетях Самары появились фотографии изуродованной машины «Тойота РАВ 4», припаркованной на газоне на Безымянке. Неизвестные черной краской нанесли нелицеприятные выражения о способе парковке хозяйки автомобиля, передает портал «Прогородсамара». Самарцы активно начали обсуждать подобные действия таких …
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15 марта 2016, 11:22